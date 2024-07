Citroen C4 X la scelta che mancava

26 luglio 2024 a

Lo stile inconfondibile è quello che ha reso famosa questa vettura. La Citroen C4 X è la versione tre volumi della fortunata serie che per i vertici della Casa è una sorta di crossover rispetto alla C4 standard, disponibile anche in versione elettrica.

SI tratta di fatto della vettura più lunga costruita sulla piattaforma CMP (ora STLA Small) che fa da base ad altre vetture compatte del gruppo come Peugeot 208 e la Jeep Avenger. Frontale molto simile alle C4 classica con quella firma luminosa che è divenuta ormai un tratto inconfondibile della marca francese. Motorizzazioni per tutti i gusti con la benzina di ingresso che è una proposta davvero interessante. Si tratta il turbo benzina 1.2 tre cilindri proposto sia con il cambio manuale a 6 rapporti, per 100 CV di potenza, sia con il cambio automatico EAT8 laddove la potenza raggiunge i 130 CV: questa seconda versione è davvero molto interessante. C’è ancora spazio per un motore Diesel in gamma: si tratta del 1.5 turbodiesel da 130 CV capace di esprimere una coppia di 300 Nm a 1.750 giri/min e di contenere i consumi a una media di 4,6-5,3 l/100 km.

Quattro gli allestimenti che partono dal Feel Pure Tech 100 MT6 che ha un costo di 25.300 euro, poi c’è la Pack PureTech 130 Eat8 29.300, la Shine PureTech da 31.300 fino alla Pack PureTech che è il topo di gamma di questa versione che ha un prezzo di 32.8500 euro.