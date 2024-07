Sace accordo con Volkswagen

Carlo Scagnoli 26 luglio 2024 a

a

a

Sace, il Gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese, e Volkswagen Group Italia, il primo importatore di auto in Italia, hanno siglato un accordo di collaborazione per supportare la rete di vendita e assistenza dei propri brand - Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Škoda, Seat, Cupra e Audi - nella realizzazione di progetti legati all’e-mobility, alla decarbonizzazione e all’efficienza energetica.

Pneumatici sani per "Vacanze sicure"

L’accordo, si legge in una nota, primo nel suo genere nel settore automotive, mira a favorire gli investimenti nell’ambito della sostenibilità attraverso le soluzioni Sace, in particolare Garanzia Green e Garanzia Futuro, rendendo più accessibili le risorse economiche necessarie per l’implementazione di nuove tecnologie e miglioramenti infrastrutturali.

L'energia tedesca di Grandland

Sace guiderà i concessionari e service partner di Volkswagen Group Italia verso un modello di business sostenibile con servizi di formazione, consulenza e grazie ai programmi Sace Education & Connects Solutions. Inoltre, consentirà l’accesso a Sace ESG Hub che offre strumenti dedicati alla transizione ecologica, tra cui il nuovo prodotto Protezione Rischio Clima, servizi ad hoc come la ESG Map, e pacchetti personalizzati come quelli per i Settori del Futuro. «Siamo orgogliosi di questa partnership con Volkswagen Group Italia, che testimonia il nostro impegno al fianco delle imprese italiane che desiderano cogliere le opportunità della transizione ecologica e digitale e che operano nei settori del futuro - ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di Sace - Con le nostre soluzioni, vogliamo contribuire a rendere le reti commerciali e di assistenza di Volkswagen Group Italia più innovative, efficienti e competitive, in un momento strategico per la mobilità e lo sviluppo del Paese». Marcus Osegowitsch, Amministratore Delegato di Volkswagen Group Italia ha commentato così l’accordo: «Sace, partner di prestigio, condivide la nostra visione legata a decarbonizzazione, energia rinnovabile ed efficientamento energetico. Il gruppo assicurativo-finanziario aiuterà i nostri Concessionari e Service Partner ad affrontare in modo più agevole gli investimenti e l’accesso alle risorse finanziarie necessarie per l’implementazione di nuove tecnologie e dei miglioramenti infrastrutturali necessari, favorendo così l’importante trasformazione che il settore automotive sta vivendo».