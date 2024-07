Anniversario con la Grande Panda

Massimiliano Vitelli 13 luglio 2024 a

Fiat festeggia i suoi primi 125 anni e al Lingotto il parterre è davvero “de rois”. Ad aprire la conferenza stampa, il ministro delle Imprese Adolfo Urso, che coglie l’occasione per richiamare l’azienda di Torino al suo ruolo nel panorama dell’industria italiana. “Lavoriamo con Stellantis da più di un anno – afferma nel suo discorso – è il momento delle scelte e della responsabilità”. Poi un passaggio sul compleanno di Fiat. “Il marchio ha incarnato i valori del nostro Paese e ha accompagnato la sua crescita, da Nord a Sud”. A seguire Carlos Tavares, Amministratore Delegato di Fiat, ricorda il passato dell’azienda e detta la linea per il futuro. “Sono molto orgoglioso del percorso fatto – dice – e continueremo ad investire in Italia. Ho molta fiducia in Fiat, i successi saranno ancora tanti”.

Presenti anche Oliver Francois, CEO di Fiat, John Elkann, Chairman di Stellantis e il fratello Lapo (in platea), vero catalizzatore dell’attenzione dei presenti. La festa è stata anche l’occasione per presentare alla stampa internazionale la nuova Grande Panda. L’ultima nata in casa Fiat riprende le linee della prima Panda disegnata nel 1980 da Giorgetto Giugiaro. La Grande Panda resta sotto i 4 metri di lunghezza (3,99 per l’esattezza), è alta 1,57 metri e larga 1,76. Le forme molto squadrate ricordano da vicino i primi modelli, quelli che negli anni ’80 conquistarono il cuore degli italiani. Lo stesso vale per gli interni e l’operazione nostalgia è fatta. Ovviamente, la vettura è equipaggiata con tutte le migliori tecnologie moderne, tra queste da sottolineare il cavo di ricarica frontale integrato che si riavvolge autonomamente al rilascio.

Originali, i fari pixel led che dettano il nuovo corso stilistico dei futuri modelli Fiat del segmento C. Due, le motorizzazioni: 100% elettrica e ibrida. La versione a zero emissioni ha una batteria da 44 chilowattora che secondo quanto dichiarato da Fiat garantisce 320 chilometri di autonomia e alimenta un motore elettrico da 83 chilowatt. Per l’ibrida, anche se non ci sono ancora notizie ufficiali, dovrebbe essere usato un il 1.2 tre cilindri da 100 cavalli. Per i colori, Fiat continua la battaglia al grigio e propone la Nuova Grande Panda in rosso, verde, giallo, blu, marrone, nero e bianco. La Grande Panda arriverà a novembre e costerà meno di 25 mila euro (la motorizzazione elettrica) e probabilmente meno di 19 mila (la motorizzazione ibrida).