Prime consegne per Polestar 3

Polestar (NASDAQ: PSNY) ha effettuato le prime consegne di Polestar 3 ai clienti. Il SUV per l’era elettrica riveste un ruolo importante nella crescita dell'azienda, dato che Polestar ha ora tre modelli in commercio, tra cui due SUV.

I primi veicoli verranno distribuiti in due continenti nei prossimi giorni, con una rapida intensificazione delle consegne prevista per l'estate. Grazie al notevole riscontro da parte dei media automotive globali, l'interesse per Polestar 3 rimane elevato, tanto che il lotto iniziale di test drive è già stato superato. Ulteriori slot per i test-drive saranno disponibili nei i mesi estivi, in tutti gli Space Polestar.

Presso gli headquarter di Polestar a Göteborg, in Svezia, sono state consegnate le prime Polestar 3 con una cerimonia speciale nell’iconico Cube del brand. Oltre a Polestar 3 Launch Edition, con finiture in Magnesium e Space, i primi clienti hanno ricevuto uno speciale pacchetto regalo Polestar per celebrare l'occasione.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha dichiarato: "Questo è un traguardo importante: le prime consegne di Polestar 3 ai nostri clienti. I test drive inizieranno in tutti gli Space di Polestar il prossimo fine settimana in Europa. Polestar sta diventando un protagonista globale con la più interessante gamma di prodotti elettrici".

Chi ha acquistato una Polestar 3 in tutto il mondo vivrà la stessa esperienza con cerimonie di consegna nei vari territori. Altre consegne avverranno domani in Germania e Norvegia, mentre negli Stati Uniti, dove la produzione di altre Polestar 3 inizierà durante l'estate, il team Polestar nordamericano sta consegnando le prime Polestar 3 ai clienti in California, Illinois, Indiana e New York. Un mix di modelli Long range Dual motor e Long range Dual motor con Performance Pack, queste vetture Launch Edition sono rifinite in un misto di Snow, Thunder e Magnesium.

Kristian Elvefors, Global Head of Commercial di Polestar, ha dichiarato: "Abbiamo sempre saputo che Polestar 3 sarebbe stata molto apprezzata, ma anche noi siamo rimasti sbalorditi dalle recensioni dei media globali e dalla risposta all'apertura delle prenotazioni per i test drive. Questo testimonia l'entusiasmo del mercato per questa vettura e l'interesse dei clienti a mettersi al volante del nostro SUV elettrico di punta".