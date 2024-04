MG3 scopre l'ibrido

Massimiliano Vitelli 23 aprile 2024 a

a

a

MG3 Hybrid+ è ciò che mancava: compatta, ibrida e dal prezzo super-accessibile. Presentata a Bologna in prima esclusiva mondiale, questa full Hybrid è, nelle intenzioni della casa produttrice, il giusto mix che serve per aggredire il mercato dell’intasatissimo segmento B. Lunga poco più di 4 metri e con un passo di 2, 57 metri, la MG3 Hybrid+ si presenta con una linea interessante che, nonostante manchi di grandi spunti, colpisce per un design moderno e al contempo semplice. Un’impressione che si ritrova anche salendo a bordo, grazie ad un abitacolo spazioso e senza fronzoli nel quale potrebbe campeggiare di diritto il motto “more is less”.

Due i display presenti, uno più piccolo dietro al volante che visualizza le informazioni di guida principali, un altro un po’ più grande (di dimensioni simili ad un comune tablet), posizionato al centro del cruscotto. Con climatizzatore di serie, sensori di parcheggio posteriori e retrocamera, già nella versione d’ingresso c’è tutto ciò che serve.

Fantastica Aston Martin Vantage

Ricco il pacchetto degli ADAS, che comprende tra le altre funzioni anche il mantenimento della corsia, l’avviso di superamento della carreggiata, il cruise control adattivo e l’anti-collisione. L'ibrido utilizzato da MG3 Hybrid+ è un sistema che abbina ad un benzina da 102 cv e 128 Nm un motore elettrico da 136 cv e 250 Nm che pesca energia dalla batteria da 1,83 kWh. Il powertrain Full Hybrid eroga complessivamente 195 cv e utilizza un cambio automatico a 3 rapporti che gestisce il motore termico. Ma come funziona MG Hybrid 3+? Ecco la risposta. Da 0 a 50 km/h l'auto marcia completamente in elettrico, da 51 a 80 km/h si comporta come un'ibrida in serie con il motore termico che fa da generatore, mentre da 81 fino a 170 km/h (che è la velocità massima raggiungibile), MG Hybrid 3+ lavora come un'ibrida in parallelo, con entrambi i motori pronti a fornire fare la loro parte. Il test drive ci ha permesso di apprezzare le qualità di MG Hybrid 3+, che sorprende soprattutto nella ripresa e quando impegnata in salita.

Tutti pazzi per il nuovo Juke

Comoda, pratica, scattante, questa vettura sembra avere diverse caratteristiche interessanti per chi non cerca super prestazioni, ma vuole una macchina che non si spaventi davanti a nulla. MG3 Hybrid+ Standard è il livello d'ingresso (così ricco che basta e avanza), poi c’è la versione Comfort e la Luxury. Clamorosi i prezzi. Quello per la Standard è 19,990 euro (che possono diventare 16.490 con sconto ed Ecobonus). Per il top di gamma, invece, servono 23.490 (ma limabile fino a 19.740).