Fantastica Aston Martin Vantage

Stile, fascino e potenza: in una sola parola Aston Martin. O meglio Vantage, ultima creatura della casa inglese di fatto la quintessenza delle auto sportive. Si tratta del mezzo più veloce e più attento alle esigenze del guidatore nei 74 anni di storia del famoso marchio, un'autentica celebrazione delle prestazioni, progettata per offrire il massimo delle emozioni con la massima sicurezza.



Tutto nuovo il design che però lascia capire già dal primo sguardo che si tratta di una Aston Martin, la Vantage si fa portavoce delle qualità che hanno emozionato gli appassionati per generazioni, ma che sono sempre più difficili da trovare nell'attuale mercato delle auto sportive: motore anteriore e trazione posteriore.

La Vantage di nuova generazione prosegue una storia straordinaria che risale al 1950, quando il nome Vantage fu usato per la prima volta per indicare un pacchetto di motori potenziati per la DB2 da corsa. La prima volta che la dicitura Vantage è stata utilizzata come denominazione di un modello è stato nel 1964, quando una versione Vantage ad alte prestazioni della DB5 è diventata la nuova ammiraglia della gamma.

Ora questa nuova sportiva riflette il periodo più dinamico dei 111 anni di storia di Aston Martin, fatto di grandi successi nella stagione 2023 di Formula Uno e di presenza dominante nelle gare GT internazionali, dove la Vantage ha una ricca storia come auto GT di maggior successo e, con il recente annuncio della partecipazione da parte di Aston Martin alla 24 Ore di Le Mans con la Valkyrie AMR nel 2025.

Sotto il caofano batte un quattromila Twin-Turbo V8 notevolmente rielaborato e costruito a mano, la nuova Vantage è la più veloce nella storia del marchio. Con picchi di 665 CV e una coppia di 800 Nm, fa anche il più grande balzo in avanti in termini di potenza e coppia rispetto al modello precedente, con aumenti di 155 CV e 115 Nm che equivalgono a guadagni del 30% e del 15% rispettivamente.

Abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti sufficiente per spingere la vettura sportiva a due posti a una velocità massima di 202 miglia orarie (oltre 325 km/h) e per portarla da ferma a 60 miglia orarie in soli 3,4 secondi. L'accelerazione in partenza da fermo è stata perfezionata con l'introduzione del nuovo sistema Launch Control. Completamente integrato con il gruppo propulsore, la trasmissione e il programma elettronico di stabilità (ESP), quando viene attivato dal conducente, il Launch Control consente alla vettura di erogare la coppia massima consentita dalle condizioni, utilizzando l'E-Diff, il controllo dello slittamento dell'ESP e la gestione della coppia del motore per mantenere lo slittamento delle ruote nell'intervallo ottimale.

La produzione della Vantage inizierà nel primo trimestre del 2024 e le prime consegne sono previste per il secondo trimestre dello stesso anno. Prezzo non ancora ufficializzato ma dovrebbe attestarsi a poco meno di 200mila euro.