Rivoluzione Santa Fe

Hyundai lancia la Nuova SANTA FE, che arriva così alla sua quinta generazione. Ma chi si aspetta solo una rivisitazione resterà sorpreso. Perché l’ultima nata è una vettura che presenta un design completamente rinnovato, sviluppato per offrire volumi puri e soluzioni intelligenti, combinando un look immediatamente distintivo ad un praticità che strizza l’occhio all’outdoor. Nel segmento di mercato D-SUV, Hyundai trova la sua massima espressione nel concept “Open for More”, uno slogan che intende conquistare sia le famiglie sia chi ama l’avventura e ha bisogno di un’auto spaziosa. La Nuova SANTA FE debutterà questa estate con la versione full-hybrid, con 2 o 4 ruote motrici e in configurazione 5 o 7 posti (ma già si parla di una possibile versione Plug-in).

Disegnata “con quattro linee”, come tengono a sottolineare gli esperti del design di Hyundai, la Nuova SANTA FE è davvero un’auto facilmente riconoscibile al primo sguardo. E una volta a bordo si capisce quanto lavoro sia stato fatto per aggiornarla e renderla accattivante per i prossimi possibili clienti. Gli interni di Nuova SANTA FE restituiscono un’estetica elegante e un feeling di qualità nel minimo dettaglio. In particolare, il design a forma di H caratterizza il cruscotto e le bocchette dell’aria, non solo per un tema di stile ma anche per esaltare la linea orizzontale che dona una sensazione di spaziosità. Interessante, l’apertura per portellone posteriore, che si alza a tal punto da permettere al fruitore del bagagliaio (che ha una capacità di carico ai vertici del segmento con 711 litri VDA in configurazione a 5 posti) di restare comodamente dritto in piedi senza rischiare di sbattere la testa. Interessante, poi, la possibilità di montare una maniglia a scomparsa sul montante della fiancata che possa agevolare l’accesso al tetto.

Su SANTA FE, Hyundai ha introdotto l’inedito vano portaoggetti bilaterale, per far sì che tutte le persone a bordo possano accedere comodamente ai propri effetti personali, anche quando seduti sul divano posteriore. E se il sistema wireless per ricaricare lo smartphone e le porte USB C sono ormai abbastanza comuni, il vassoio di sterilizzazione UV-C situato sopra il vano portaoggetti del passeggero (consente di sterilizzare facilmente oggetti d’uso quotidiano come cellulari e portafogli) è una novità molto intrigante e al contempo utile. Il display curvo panoramico racchiude un cluster digitale da 12,3 pollici e un secondo schermo touch per il sistema di infotainment, anch’esso da 12,3’’, che rende facile e accessibile la connettività, integrando funzionalità multimediali e telematiche, tra cui Bluelink, Hyundai LIVE.

Nuova SANTA FE è equipaggiata con un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e di assistenza alla guida Hyundai SmartSense che massimizzano sicurezza e comfort. Fra queste, il Forward Collision-Avoidance Assist 2 non solo è in grado di avvisare e di attivare la frenata d’emergenza se il veicolo che precede rallenta improvvisamente o se viene rilevato un rischio di collisione frontale, ma è in grado di intervenire in situazioni più complesse, come agli incroci con traffico in arrivo lateralmente o durante le svolte a sinistra. Completano il pacchetto di sicurezza di Nuova SANTA FE: Intelligent Speed Limit Assist, Rear View Monitor, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Front/Rear Parking Distance Warning, Surround View Monitor, Remote Smart Parking Assist, Safe Exit Assist. Nuova SANTA FE viene proposta con motorizzazione full-hybrid basata sul 1.6 T-GDI, e sarà configurabile nelle versioni 2 ruote motrici o 4WD HTRAC. Su entrambe si9 potrà scegliere la configurazione a 5 o a 7 posti. Il listino completo sarà disponibile tra qualche settimana, intanto Hyundai informa che l’allestimento Business, con un equipaggiamento estremamente completo, sarà offerto a € 49.600.