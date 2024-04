Tutti pazzi per il nuovo Juke

Massimiliano VItelli 13 aprile 2024 a

Nissan Juke corre verso nuovi traguardi. L’auto che ha inventato il settore B-Suv, diventato poi leader assoluto del mercato italiano dell’automotive, è sponsor esclusivo e Official Car della ventiduesima edizione della Milano Marathon che si corre domenica 7 aprile 2024. Nella gara podistica più partecipata d’Italia, le vetture Nissan avranno anche un ruolo “attivo”, saranno infatti presenti alla partenza e all’arrivo con il ruolo di timekeeper. Inoltre, la direzione di gara e i giudici si muoveranno a bordo dei crossover elettrificati Nissan Qashqai e-POWER e X- Trail e-POWER.

Nato nel 2010, Nissan Juke (nella nuova versione) è stato presentato in anteprima assoluta alla stampa nazionale in occasione dell’apertura del Milano Running Festival, presso il MiCo - Milano Convention Center - in City Life. L’evento podistico, organizzato da RCS Sports & Events prevede quest’anno un’edizione-record con oltre 45.000 partecipanti. Il nuovo Nissan Juke, svelato online lo scorso 14 febbraio, è caratterizzato da una livrea gialla, interni completamente rinnovati, nuove tecnologie di bordo, un’inedita versione N-Sport e una ricca dotazione di tecnologie per il comfort e la sicurezza. Con oltre 120.000 esemplari venduti in Italia, Nissan Juke, ora anche in versione Hybrid, continua ad essere uno dei B-Suv più attenzionati dagli automobilisti del Belpaese.

Salendo a bordo di Nissan Juke, colpisce subito il nuovo infotainment centrale con schermo da 12,3 pollici, inclinato di 8° verso il guidatore per facilitarne la lettura e l’utilizzo dei comandi a sfioramento. Oltre a Apple CarPlay, ora anche Android Auto è WiFi. Interessante anche il quadro strumenti, con schermo digitale TFT da 12,3 pollici ad alta risoluzione (1920 x 720 pixel disponibile a partire dall’allestimento N-Connecta, (7 pollici sull’allestimento Acenta) con grafica e contenuti personalizzabili. Il nuovo e inedito allestimento N-Sport è invece caratterizzato da elementi di stile che ne esaltano il carattere dinamico. Un esempio sono i sedili, che hanno la base e il montante trapuntati, inserti in Alcantara gialla nella parte superiore esterna, cuciture gialle e la scritta “Juke”. Nuovi sedili anche per le versioni N-Connecta, N-Design e Tekna, caratterizzati da nuovi materiali, nuovi tessuti e nuove lavorazioni. Per la versione Tekna, i sedili hanno un look ancora più sportivo grazie ai poggiatesta con apertura nella parte centrale. Ogni versione di Juke ha cerchi di serie e cerchi opzionali. Le versioni N-Connecta e N- Design hanno nuovi cerchi di serie a cinque razze. Sempre attenta alla sicurezza, Nissan ha dotato Juke di tanti sistemi utilissimi. Tra questi ricordiamo il Lane Departure Warning, l’Emergency Lane Keep (di serie su Tekna e opzionale sulle altre versioni), la telecamera posteriore e l’Around-View Monitor, un impianto che combina le immagini di quattro telecamere perimetrali e fornisce una vista dall’alto della vettura. Nissan Juke è dotata di due opzioni di propulsione: Hybrid e DIG-T.

Il propulsore Hybrid di JUKE è ora disponibile su tutta la gamma, anche sull’entry level Acenta. Il sistema è composto da un motore Nissan a combustione interna di nuova generazione, appositamente sviluppato, che eroga una potenza di 69 kW (94 CV) e una coppia di 148 Nm. Il motore elettrico principale, anche questo Nissan, ha una potenza di 36 kW (49 CV) e una coppia di 205 Nm. Il propulsore è completato da uno starter/generatore (motore elettrico secondario) ad alta tensione da 15kW, un inverter, una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh e il cambio multi-mode. La soluzione con motore benzina, offerta allo stesso prezzo della versione precedente, è equipaggiata con un propulsore tre cilindri DIG-T da 1,0 litri turbocompresso, da 114 CV di potenza e 180 Nm di coppia (200 Nm con la funzione over torque). Due opzioni per il cambio: manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione (DCT) a 7 rapporti, con un selettore di modalità di guida Eco, Standard e Sport. Il nuovo Nissan Juke è disponibile in cinque allestimenti – Acenta, N-Connecta, N- Design, N-Sport, Tekna – tutti con propulsore ibrido o benzina, con i seguenti prezzi di ingresso per le versioni benzina. Prezzi a partire da 25.000 euro.