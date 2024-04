Più potenza con il nuovo Askoll XKP

Carlo Scagnoli 17 aprile 2024 a

a

a

Askoll, leader italiano nel settore della mobilità elettrica, presenta il suo nuovo scooter elettrico XKP 80, una versione più performante del già acclamato XKP, lanciato con successo la scorsa primavera. Il nuovo scooter elettrico va più veloce e più lontano.

La sfida elettrica della Stella

Askoll è infatti riuscita ad aumentare sia le prestazioni che l’autonomia. Il lancio di questo scooter non è solo un ampliamento della gamma di prodotti, ma una dichiarazione d’intenti: la mobilità urbana è e deve essere elettrica. Da questa profonda convinzione Askoll ha concentrato i propri sforzi nello sviluppare e-scooter progettati appositamente per le città, rispondendo alle esigenze emergenti del mercato e alle richieste dei giovani in cerca di grinta e dinamismo nei loro spostamenti quotidiani. Con XKP 80 la visione di Askoll si estende oltre le metropoli, oltre le grandi città, abbracciando anche le città di minori dimensioni circondate da un hinterland di piccoli paesi, dove la mobilità elettrica può offrire una soluzione pratica e sicura per gli spostamenti quotidiani.

Fantastica Aston Martin Vantage

Dotato di un nuovo motore da 4,1 kW, XKP 80 offre prestazioni superiori rispetto al resto della gamma e maggiore agilità. Monta due batterie da 1,7 kWh ciascuna per una velocità che, grazie alla funzionalità BOOST, raggiunge temporaneamente punte di 80 km/h. Con una autonomia massima di 101 km, XKP 80 offre ancora più libertà di spostarsi in città senza preoccupazioni.

XKP 80 è disponibile da metà aprile al prezzo di 5.390 €. Tuttavia, con l’applicazione dell’ecobonus del 30%, il prezzo scende a 4.065 € che si riduce ulteriormente a soli 3.623 € calcolando l’ecobonus al 40%.