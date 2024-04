La sfida elettrica della Stella

Giovanni Massini 04 aprile 2024 a

a

a

Sempre più Suv in casa Mercedes e noi siamo andati a testarne due: Eqb, un’elettrica al 100% e Glb, che monta motorizzazioni termiche. Due aspetti della stessa medaglia, da studiare bene, perché hanno le stesse dimensioni ed offrono, più o meno, le stesse performance e la stessa capacita (fino a 7 posti). “Un tipo di presentazione - ci ha detto Eugenio Blasetti, responsabile relazioni pubbliche Mercedes Benz Italia - che riproporremo spesso, perché queste due tipologie di auto vanno studiate insieme, per capirne bene le potenzialità”.

Battesimo ibrido per la Avenger

La regina della festa, ovviamente, è stata la nuova EQB, che abbiamo guidato a lungo: una 300 integrale da 228 Cv. Abbiamo fatto più di 150 chilometri, tra Milano e Varese ed abbiamo concluso con la batteria ancora al 70%. Diciamo subito che l’auto è molto piacevole da guidare, un bel Suv, che sta intorno ai 2.000 kg di peso, comunque agile e ben assettato. Il motore da 228 Cv, obiettivamente non è un mostro, ma a nostro avviso, è quello più bilanciato della gamma, ciò che effettivamente server ad un’auto di questo tipo. Vediamo le versioni in gamma: 250+, motorizzata con 190 Cv e trazione anteriore, per un’autonomia (secondo protocollo Wltp) da 534 km ed una batteria da 70,5 kWh; 300 e 350 4Matic, integrali, rispettivamente da 228 e 292 Cv, con autonomia che scende un pochino (448 km) e batteria da 66,5 kWh. In entrambe i casi, l’auto ricarica fino a 100 kW in continua e fino ad 11 in alternata. Rispetto alla precedente versione, si notano: una nuova mascherina in nero lucido, con una nuova “Light line” di collegamento a led, nuovo paraurti e nuovi fari posteriori. Internamente, troneggia un lungo display rettangolare, che ingloba strumentazione (ovviamente c’è anche l’head-up display) ed infotainment, con la parte centrale da 12,5 pollici.

Benvenuta Smart #3

Passiamo alla GLB, che si fa notare per delle nuove protezioni sottoscocca, nuovo paraurti anteriore, nuova griglia e nuovi fari. Vediamo la gamma motori: 4 diesel da 116 a 190 Cv, con due integrali e 4 benzina, tutti mild hybrid (potenza elettrica aggiuntiva di 14 Cv) da 136 a 306 Cv, con cambi automatici a 7 o 8 rapporti. Abbiamo anche scorrazzato in fuoristrada, con una 200 diesel 4matic, con pacchetto off-road e siamo riusciti a venir fuori da situazioni davvero impegnative, visto il tempo da lupi, che abbiamo trovato. Vediamo un po’ di numeri, per fare un parallelo tra i due mezzi: la lunghezza è praticamente la stessa (4.68 per la Eqb e 4.63 per la Glb); bagagliaio che va dai 465 ai 1.710 per la Eqb e da 560 a 1750 per la Glb. Interessante la comparazione fatta tra i due mezzi, per un consumo medio di 15.000 km l’hanno: 650 euro con una wallbox domestica e fino a 1.550 euro, ricaricando anche su colonnine pubbliche, per la Eqb; 1.600 euro, di media, per le endotermiche della Glb. La gamma EQB si articola su 7 versioni ed i prezzi partono da 58.260 euro. La Glb parte da 43.950 euro.