Gran Cherokee il piacere del lusso

Simone Vitta 14 marzo 2024 a

a

a

La Jeep non delude mai e anche la nuova proposta al top è di quelle che lasciano il segno. La Grand Cherokee 4xe è una plug-in dalle grandi dimensioni in grado di viaggiare in solo elettrico per quaranta chilometri circa grazie a due motori elettrici (pacco batterie da 17 kWh a 400 volt posizionato sotto il pavimento) e un motore turbo benzina a 4 cilindri di 2 litri con cambio automatico TorqueFlite a otto velocità. Insomma il top della tecnologia 4xe in grado di garantire 380 cavalli di potenza con una coppia di 637 Nm.

Benvenuta Smart #3

Quattro gli allestimenti disponibili Limited, Overland, Trailhawk e l’esclusivissimo Summit Reserve che monta cerchi da 21”, ha la pelle Palermo nell’abitacolo, inserti in noce e un impianto Mcintosh che la trasforma in una discoteca viaggiante.

Anche su questa Jeep come nel resto della gamma, la sicurezza è al top. Telecamera per la visione notturna con rilevamento di pedoni e animali, sistema di assistenza per l’immissione negli incroci, sistema di assistenza al parcheggio paralleli e perpendicolari, e telecamera per la visione a 360° con sistema di autopulizia.

Anche Scenic passa all'elettrico



Ma schede tecniche a parte, la cosa più bella della nuova Grand Cherokee è guidarla. Nonostante le dimensioni importanti l’auto risulta facile da gestire, rapida e reattiva alle richieste del guidatore, il motore spinge che è una meraviglia e le asperità del terreno sono assorbire alla grande. Anche in fase di parcheggio, c’è grande visibilità e le manovre risultato agevoli per merito di uno sterzo pazzesco.