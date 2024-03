Il mito delle city diventa Pandina

Simone Vitta 12 marzo 2024 a

Quarantaquattro anni dopo la presentazione della citycar italiana che ha fatto la storia della nostra mobilità, la Fiat rinnova la mitica Panda. Per non cambiare la tradizione e il successo che questa piccola ha portato in casa Fiat, gli è stato dato il nomignolo di Pandina. Era il 29 febbraio del 1980, quando la GFiat m,ostrò al pubblico per la prima volta la piccola Panda: una city piuttosto spartana che usciva dai classici schemi di "cittadina".

Un'auto che sarebbe poi diventata tra le più amate e acquistate in Italia. e che ancora oggi riscuote grande successo anche tra i più giovani. Un amore non ancora sfiorito, considerando che è tutt’ora nella top 10 delle auto più vendute a gennaio 2024. Si tratta, però, solo di una parentesi: il nome non soppianterà quello classico, ma sarà solo quello specifico di questa serie speciale.

Forse l’ultima serie ibrida, alimentata quindi sia da un motore elettrico sia a carburante, in attesa dell’arrivo di quella completamente elettrica. Sarà quello il passaggio decisivo per far si che anche questa piccola city tutta italiana, possa entrare nel nuovo mondo elettrico: il mondo del futuro.