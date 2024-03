Un 2023 da record per SIXT

Carlo Scagnoli 05 marzo 2024 a

a

a

Traguardo significativo e vendite da record nel 2023 per SIXT, l'azienda tedesca di autonoleggio: si parla di 3,62 miliardi di euro, una cifra che corrisponde a una crescita del 18,1% rispetto all’anno precedente e del 44,7% rispetto al 2019. Un obiettivo che il gigante internazionale dei servizi di mobilità ha raggiunto grazie al forte contributo dato dai tre principali comparti regionali: Germania (fatturato +23,6%), Nord America (+18,5%) e Europa esclusa la Germania (+14,3%).

Spettacolare Vantage GT4

Numeri da capogiro che ha sottolineato anche Alexander Sixt, Co-CEO di Sixt SE: “Grazie alla fiducia dei nostri clienti e all'eccellente lavoro dei nostri dipendenti siamo stati in grado di raggiungere, ancora una volta, un fatturato record e abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato annuale nella storia della nostra azienda. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi ambiziosi nel 2023, sia in termini di cifre aziendali che di attuazione della nostra strategia. I nostri guadagni sono ancora più notevoli se si considera il significativo deterioramento delle condizioni di mercato per la mobilità elettrica nel corso dell’anno, l’aumento dei tassi di interesse e i livelli di investimento persistentemente elevati. Vorrei ringraziare sinceramente tutti i nostri dipendenti per i risultati ottenuti nell’ultimo anno”.

Anche 3008 diventa elettrica

Per quanto riguarda il marchio, SIXT ha compiuto passi decisivi per rafforzare e affinare ulteriormente la propria notorietà. A tal proposito, le iniziative più importanti includono il rinnovamento del design del marchio e la campagna del marchio “Rent the car” negli Stati Uniti, con Times Square di New York illuminata di arancione brillante per diverse settimane. Inoltre, nell'ambito degli sport professionistici statunitensi, SIXT ha stretto partnership a lungo termine con le squadre NBA Los Angeles Lakers e Chicago Bulls. Degno di nota anche il fatto che la sostenibilità è e rimane parte integrante della strategia del colosso tedesco.

Tra le condizioni di mercato in peggioramento, invece, il calo dei valori residui dei veicoli elettrici che ha portato a maggiori ammortamenti e perdite derivanti dalle vendite, e quindi a un impatto negativo sugli utili nell’ordine di circa 40 milioni di euro, per il 2023. Secondo le stime di SIXT, la minore domanda rispetto ai motori a combustione ha comportato una sostanziale perdita di entrate. Di fronte a questo scenario, l'azienda ha reagito con l'eliminazione graduale dei veicoli a rischio elettrico, cioè quei veicoli per i quali non esistono accordi di riacquisto o leasing e per i quali SIXT si assume il rischio del valore residuo.

Infine, per quanto riguarda le prospettive per l'anno corrente, il consiglio di amministrazione di SIXT prevede un altro significativo aumento del fatturato. I principali fattori trainanti sono la forte domanda prevista e la continua espansione internazionale. In definitiva, si prevede che l’utile consolidato prima delle imposte (EBT) per l’intero anno 2024 sarà compreso tra 400 e 520 milioni di euro.