Spettacolare Vantage GT4

dopo il recente annuncio della nuova Vantage stradale e della Vantage GT3, Aston Martin è orgogliosa di presentare la nuova Vantage GT4. Destinata ai team di gara partner e agli appassionati di guida su circuito, la Vantage GT4 completa la line-up GT di Aston Martin e sottolinea ancora l'impegno del marchio negli sport motoristici, da chi ama passare una giornata in pista fino ai professionisti della Formula Uno® .

Raccogliendo il record di risultati della precedente Vantage GT4, la nuova Vantage GT4 punta ad imporsi nelle categorie junior delle gare GT. Beneficiando delle prestazioni e dei miglioramenti tecnologici visti nella Vantage stradale appena presentata, quest'ultima versione della Vantage GT4 apporta una serie di miglioramenti al telaio, all'aerodinamica, alla trasmissione e all'efficienza, per rendere la nuova vettura più competitiva che mai.

"La nuova Vantage GT4 è una vettura nata per vincere. Grazie ai significativi miglioramenti delle prestazioni visti nella nuova Vantage stradale e sviluppata in parallelo con la Vantage GT3, la Vantage GT4 è una dimostrazione delle crescenti sinergie tra i nostri programmi di auto da strada e da corsa; la potenza e la tecnologia leader di categoria su strada si traducono in un ritmo da gara su pista. L'introduzione della nuova Vantage GT4 ci permette anche di creare un legame ancora più profondo con i team partner di Aston Martin. Attualmente abbiamo più di 40 partner che gareggiano attivamente in tutte le competizioni GT in giro per il mondo, molti dei quali gestiscono programmi multi-car e multi-classe. Questo livello di impegno sottolinea la nostra volontà di essere a tutti i livelli delle competizioni automobilistiche, oltre a creare legami più stretti con la nostra più ampia comunità di fan e appassionati, molti dei quali si sono innamorati del marchio grazie ai nostri successi nelle gare e a Le Mans", ha dichiarato Marco Mattiacci, Chief Brand and Commercial Officer di Aston Martin Lagonda.

Come la Vantage GT3, la nuova Vantage GT4 è disegnata, progettata e costruita da Aston Martin Racing (AMR). Partner ufficiale di Aston Martin per le gare GT dal 2005, AMR è responsabile di tutte le auto da corsa Aston Martin GT di serie a partire dalla leggendaria DBR9. Questa preziosa continuità e l'impareggiabile profondità di conoscenze sono confluite direttamente nel programma Vantage GT4.

Il programma Aston Martin Vantage GT4 si basa sulla precedente GT4, vincitrice di numerosi titoli, e utilizza gli sviluppi applicati alla nuova Vantage stradale per ottenere ulteriori miglioramenti delle prestazioni della vettura da corsa di ultima generazione.

"La nuova Vantage GT4 è una vera e propria evoluzione della vettura precedente, le sinergie sempre più strette tra i programmi di Aston Martin per le auto da strada e da corsa hanno permesso ad AMR di sfruttare i miglioramenti apportati alla nuova Vantage da strada per aumentare la velocità e l'efficienza, pur mantenendo le qualità fondamentali che hanno reso la precedente GT4 così popolare tra i team e i piloti", ha dichiarato Adam Carter, Head of Endurance Motorsport di Aston Martin.

Le rigide normative fanno sì che la GT4 Vantage rimanga molto vicina alla sua sorella di serie, con l'auto da corsa che condivide circa l'80% dell'architettura strutturale e meccanica della vettura stradale. Al centro di tutto questo c'è il telaio in alluminio incollato, che è dotato di una gabbia di sicurezza appositamente realizzata per soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza prima che la carrozzeria venga fissata.

Il motore V8 biturbo da 4,0 litri e la trasmissione sono entrambi basati sui componenti della Vantage stradale, con le modifiche principali che si concentrano sui sistemi di controllo elettronico; il primo monta una centralina Bosch Motorsport con software personalizzato sviluppato da AMR; la seconda è installata con software ZF/AMR Motorsport per controllare il cambio automatico altrimenti di serie. Il software personalizzato "converte" il cambio a otto velocità in un cambio a sei marce con paddle senza modalità automatica, bloccando la settima e l'ottava marcia, che sono rapporti overdrive da strada montati per risparmiare carburante a velocità di crociera.

Le modifiche ai sistemi elettronici sono state apportate principalmente per garantire un controllo preciso dei sistemi di gestione del motore e di controllo del turbo per soddisfare i severi criteri di Balance of Performance definiti dagli organizzatori del campionato GT4. Vengono inoltre impiegati per ottimizzare i cambi di marcia e gestire il controllo di trazione specifico per il motorsport. L'abitacolo della Vantage GT4 è inoltre dotato del più recente display Bosch BDU 11, che sostituisce la strumentazione della vettura stradale.

Anche le modifiche al telaio sono dettate dalle normative. I punti di montaggio delle sospensioni interne rimangono gli stessi della vettura stradale di serie, con alcune modifiche consentite ai leveraggi delle sospensioni. Questo per fornire la corretta campanatura per un'applicazione da corsa e per adattarsi al pacchetto di ruote e pneumatici da 18 pollici di diametro, che è significativamente più piccolo delle ruote da 21 pollici montate sulla nuova auto stradale. La Vantage GT4 utilizza nuovi cerchi in alluminio forgiato su misura secondo le specifiche di AMR.

Un elemento di spicco del pacchetto dinamico sono i nuovi ammortizzatori KW regolabili a due vie, forniti nell'ambito della più ampia partnership tecnica di AMR con il rinomato produttore di sospensioni. Sulla base dei feedback dei piloti negli ultimi sei anni, la nuova vettura è stata sviluppata per ispirare una maggiore sensazione di precisione e controllo attraverso la sua dinamica di guida, pur mantenendo le stesse caratteristiche vitali di facilità di guida e sfruttabilità che hanno reso la precedente Vantage GT4 un'auto da corsa così popolare tra i suoi piloti.

Visivamente, la Vantage GT4 ricorda da vicino lo splendido design della nuova Vantage stradale, con le norme che consentono solo modeste modifiche rispetto al design della vettura stradale. Per ottimizzare il pacchetto aerodinamico della GT4 è stata utilizzata la fluidodinamica computazionale (CFD). Il contributo del dipartimento di design Aston Martin ha garantito la perfetta integrazione di queste modifiche nel design finale.