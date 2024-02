Alpine A290 la sportiva che mancava

Simone Vitta 19 febbraio 2024 a

Da inizio anno, A290 sta perfezionando la sua messa a punto a bassa aderenza in condizioni meteorologiche estreme, con temperature che possono scendere al di sotto di -30°C. È in queste condizioni che i team tecnici di Alpine stanno testando i prototipi su piste e strade aperte, per garantire il massimo livello di eccellenza per tutte le prestazioni. Tutte le aree tecniche sono sottoposte a test in scala reale per accertarsi che siano raggiunti i livelli di prestazione richiesti. Come su qualsiasi Alpine, anche su A290 è stata prestata particolare attenzione alle prestazioni dinamiche. Reattività del motore, brio, precisione di guida ed agilità sono oggetto della massima cura, per offrire un’esperienza di guida ottimale persino in condizioni estreme.

Vengono testati anche tanti equipaggiamenti come riscaldamento, qualità del disappannamento e dello sbrinamento ed ESC (Electronic Stability Control) sulla neve. Tutti elementi che non sarebbe possibile riprodurre in un centro tecnico e che solo i test in condizioni di freddo intenso permettono di convalidare. Per la sua prima uscita ufficiale, A290 sfoggia un camouflage originale Alpine con logo con la «A» sul tetto e colore Blu Alpine. Il prototipo si presenta per la prima volta con carrozzeria definitiva, confermando le sue dimensioni: 3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza, 1.520 di altezza e passo di 2.530 mm. È anche l’occasione per svelare il volante sportivo esclusivo Alpine in pelle Nappa, con forma appiattita e punto medio, tutti elementi che rimandano al motorsport, assolutamente presente nel DNA della Marca. Vanta anche tre funzioni chiave riprese dal volante delle Formula 1 Alpine: modalità OV (Overtake), RCH (Recharge) e Drive ad accesso diretto.

Per i test, A290 è dotata di pneumatici michelin Pilot Alpin 5 ad alte prestazioni, per valutare e controllare il livello di frenata e precisione di guida in condizioni invernali estreme. Dall’inizio della loro collaborazione nel 2012 con A110, Alpine e Michelin hanno consolidato la partnership per lo sviluppo degli pneumatici della gamma Alpine 100% elettrica, a cominciare da A290. Dopo due anni di lavoro, A290 potrà contare su pneumatici specifici da 19«: uno pneumatico invernale Michelin Pilot Alpin 5, due pneumatici estivi sportivi Michelin Pilot Sport EV, per un’efficienza energetica ottimizzata, e Michelin Pilot Sport S5, il più sportivo. Questi tre pneumatici sono stati sviluppati per valorizzare e sfruttare le prestazioni di A290 in tutte le condizioni di utilizzo: sull’asciutto, sul bagnato e persino sulla neve.

Su ogni pneumatico sarà apposta una marcatura esclusiva che riprende la logica di codifica dei singoli modelli Alpine: per A290 sarà «A29». In questo modo, i clienti, cambiando gli pneumatici, potranno ritrovare sempre le stesse prestazioni: perfetto equilibrio tra sicurezza, autonomia, comportamento, durata, comfort ed acustica. I test condotti in Svezia in condizioni di freddo intenso sono un ulteriore passo avanti compiuto per sviluppare A290, che sarà svelata a Giugno 2024.