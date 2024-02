Rivoluzione Ypsilon

Carlo Scagnoli 19 febbraio 2024 a

Un lancio che vuole non solo presentare una nuova vettura, ma anche testimoniare la volontà di un marchio di ritornare nel vecchio continente aumentandone così l’attrattività. Sono queste le due direttrici che hanno accompagnato la presentazione oggi a Milano della nuova Lancia Ypsilon in edizione limitata Cassina, la prima hatchback appartenente al segmento B Premium dell’intero Gruppo Stellantis. Un veicolo pensato innanzitutto per garantire il massimo del benessere e del comfort a bordo, unendo la cura per i dettagli e un design ricercato. Lancia Ypsilon è lunga 4.08 metri e larga 1.76 metri, con un’altezza pari a 1.44 metri. La sua versione Full Electric la rende la prima vettura 100% elettrica del marchio: è dotata di una power unit da 156 cavalli/115 kW e una batteria da 51kWh, che le consentono di raggiungere un’autonomia fino a 403 km in ciclo combinato WLTP. Inoltre con una ricarica rapida può passare dal 20% all’80% in appena 24 minuti o percorrere una distanza di 100 km con un tempo di ricarica inferiore ai 10 minuti. Il consumo è compreso tra i 14,3 e i 14,6 kWh ogni 100 km. Sul fronte tecnologico, le specifiche di Lancia Ypsilon sono state pensate per garantire manovrabilità e semplicità di guida in particolare nei contesti urbani.

Al centro di tutto c’è un’interfaccia virtuale e intelligente riassunta nell’acronimo SALA: Sound Air Light Augmentation, un infotainment che accentra le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, consentendo a guidatore e passeggero di adattare l’ambiente interno, con il semplice tocco di un pulsante. Tra le dotazioni incorporate ci sono il sistema di accesso e di avvio senza chiave e quello di ausilio al parcheggio: quest’ultimo si compone di telecamere con visuale a 180° e sensori anteriori e posteriori per facilitare le manovre e dal doppio schermo. Si aggiunge un display più grande della categoria con 20.5« di diagonale totale e con quadro strumenti-radio digitale da 10.25», personalizzabile in layout e colori. La Nuova Lancia Ypsilon è inoltre l’unico modello del segmento equipaggiato con Guida Autonoma di livello 2 come dotazione standard, per viaggiare in ambiente extraurbano con maggiore sicurezza: attraverso l’Adaptive Cruise Control e il Lane Centering, è infatti possibile regolare automaticamente la velocità di crociera e la traiettoria. La Guida Autonoma di livello 2, attivabile tra i 30 e i 150 km/h, include anche il Traffic Jam Assist con funzione Stop&Go, che in caso di arresto nel traffico garantisce la ripartenza in autonomia. Negli arredi interni, il principale protagonista è il tradizionale panno Lancia ma con qualche novità: i sedili hanno la seduta e gli schienali in velluto riciclato in tonalità blu, mentre la restante struttura è realizzata in PVC riciclato.

La stessa tonalità blu viene inoltre ripresa sul dashboard e negli inserti dei pannelli delle porte e della plancia. A partire dalla prima metà del 2024, il marchio Lancia entrerà in Europa con una rete di oltre 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città. I primi paesi saranno Belgio, Olanda, Spagna e Francia e nel 2025 anche la Germania. Per il CEO di Lancia Luca Napolitano si tratta di «una vera novità sul mercato con interni che sono i meno automobilistici di sempre». «Ci sono un milione di clienti appassionati e fedeli in giro sulle strade italiane che rappresentano un nostro punto di partenza. Ma la nuova Ypsilon è ancora più ambiziosa e guarda anche ad un nuovo segmento di mercato, il primo, quello dove dobbiamo entrare essendo credibili con la qualità necessaria per aver a che fare con una tipologia di cliente nuova che verrà a visitare le nostre concessionarie» ha aggiunto Napolitano spiegando che, proprio i termini di espansione «passiamo da 230 concessionarie in comune con Fiat a 160 concessionarie dedicate a Lancia, da 600 venditori in comune con Fiat a 240 professionisti certificati Lancia per arrivare pronti al lancio della nuova Ypsilon che sarà a fine maggio di questo anno».