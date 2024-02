Classe E la wagon inarrestabile

Simone Vitta 08 febbraio 2024 a

Mercedes lancia la Nuova Classe E Station Wagon, anche nella versione All-Terrain, perfetta per il fuoristrada leggero. La casa della Stella fa centro ancora una volta, proponendo una vettura che ha davvero tutto per aggredire la strada, sempre con eleganza, comfort e sicurezza. Giunta alla settima generazione, la Classe E Station Wagon resta una soluzione ottimale per chi vuole unire il lusso e l’eleganza alla comodità e allo spazio. Più grande della Station Wagon, è la Classe E All-Terrain, che colpisce subito per il frontale muscoloso, simile a quello dei SUV. Dotata di Serie delle sospensioni pneumatiche AirMatic, la Classe E All-Terrain fa innamorare per la leggerezza con la quale sfiora l’asfalto. Una volta a bordo, il lusso e la tecnologia conquistano in un istante. Da segnalare, l’MBUX Superscreen, una vera postazione di comando digitale in grado di facilitare al massimo i desideri del conducente e dei passeggeri.

Proprio per il suo stile che strizza l’occhio ai SUV, la Classe E All-Terrain – oltre alla fotocamera 360° - dispone della funzione “cofano trasparente”, un sistema che proietta sullo schermo dell’infotainment le immagini del terreno sotto la parte anteriore della vettura. Tra le novità da segnalare, la presenza nella plancia di una fotocamera digitale che consente, a vettura ferma, di effettuare selfie e video (funzione optional). Stupendo e imperdibile per chi ama ascoltare la musica in maniera ottimale, il Surround Sound System Burmester 4D e Dolby Atmos. Noi abbiamo provato la Classe E All-Terrain sia in tratti autostradali sia tra le strette e inerpicate vie della città di Perugia trovandola incredibilmente agile e maneggevole nonostante la lunghezza di quasi cinque metri.

Tutta la gamma della Classe E All-Terrain è dotata di trazione integrale 4Matic e le motorizzazioni sono tutte ibride. La rete di bordo è da 48 V con ISG e motore elettrico da 17 kW. La nuova Classe E Station Wagon è disponibile anche nella versione Plug-In Hybrid, Diesel e benzina con potenze fino a 197+129 CV e una percorrenza in elettrico che può arrivare a 106 chilometri. La All-Terrain, invece, è proposta solo nelle motorizzazioni Diesel, Mild e Plug-In Hybrid. Prezzi a partire da 71.531 euro per la Station Wagon e da 79.889 per la versione All-Terrain.