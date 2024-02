Ecco la nuova BMW iX2

Simone Vitta 27 febbraio 2024 a

Si è tenuta la presentazione della nuova BMW iX2, presso la sede BMW di Via Salaria, recentemente rinnovata per offrire un'esperienza di acquisto e un servizio di ultima generazione. La BMW X2 è l'auto che per prima ha introdotto il concetto di Sports Activity Coupé (SAC) nel segmento delle compatte premium. La seconda generazione, con le dimensioni del veicolo notevolmente più grandi, diventa ancora più unica, ancora più sportiva e ancora più innovativa.

Gli ospiti della serata hanno potuto ammirare il modello esposto in showroom e curiosare all’interno della vettura, all’insegna del claim “Make it real”, che celebra realtà ed emozioni umane.

Interventi di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, Salvatore Nanni, AD di BMW Roma e il monologo dell’attore Giorgio Pasotti, tratto da “La pietra della follia” di Benjamin Labatut. “In questa serata tecnologia e sensibilità, virtuale e reale, digitale e fisico si mescoleranno per innescare emozioni – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre - Il design delle nostre BMW proietta già l’esperienza di chi le guida seguendo il principio secondo il quale la forma riflette l’esperienza, e per trasformare questa esperienza in gioia entrano in gioco l’elevato livello di tecnologia e digitalizzazione. Non basta più quindi la promessa del piacere di guidare, la nostra ambizione diventa la gioia, ovvero un’esperienza immersiva e sensoriale, moderna. La nuova BMW X2, il SAV che debutterà sul mercato italiano il prossimo 3 marzo, riflette queste ambizioni.”

Massimiliano Di Silvestre ha poi introdotto la collaborazione con l’influencer virtuale Lil Miquela per il lancio della nuova BMW iX2, la versione completamente elettrica: ne è nato un intenso viaggio tra digitale e reale alla scoperta delle emozioni che un brand come BMW e un’auto come la nuova X2 sono capaci di suscitare. “Emozioni in show room ed emozioni che viviamo anche stasera di fronte ad una nuova anteprima: la nuova BMW X2, altro capitolo della nostra storia della mobilità con un prodotto emozionante e innovativo, in equilibrio tra stile, prestazioni e tecnologia” ha dichiarato Salvatore Nanni, AD di BMW Roma.

Nanni ha raccontato la completa rivoluzione della sede di Via Salaria, apripista della trasformazione degli showroom del Gruppo. “Ci piace chiamare questo cambiamento “hospitality revolution”, un concetto che si fonda su tre elementi: il design del luogo, la tecnologia e l’organizzazione che si orientano sempre più verso l’esperienza del cliente".

La presentazione è stata accompagnata da dj set, performance del quartetto di violini elettrici e dal menù firmato Roscioli. Sono intervenuti anche Beppe Fiorello, Lavinia Biagiotti, Ernesto D’Argenio, Jimmy Ghione.