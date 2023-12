Cx-60 il grande Suv ibrido

Simone Vitta 09 dicembre 2023 a

Comoda, spaziosa e con uno stile inconfondibile. La nuova Mazda Cx-60, ibrida con cambio automatico a otto marce (monta un 3-3 litri sei cilindri a gasolio), non è auto per dare nell’occhio. Le sue linee sobrie passano quasi inosservate, ma la qualità del marchio si percepisce tutta una volta a bordo.

Briosa e divertente dà il meglio di sè nelle andature tranquille, perché l’assetto morbido complessivo della vettura consente viaggio in grande serenità e sicurezza.

Tanto lo spazio all’interno così come nel vano di carico posteriore davvero imponente. Consolle chiara e rifinita con molti comandi (clima compreso) che si gestiscono con tasti facili e intuibili, così come è comodo il selettore posto sul tunnel molto ampio che consente di selezionare tra le varie modalità di guida: normal, Sport, EV (elettrico) e Off road.

Sempre da lì si comandano anche le funzioni del sistema multimediale, il cui schermo di 12,3 pollici, diventa tattile usando Android Auto e Apple CarPlay. Le indicazioni stradali fornite dal navigatore vengono ripetute nell’head-up display; ricco, chiaro e ampiamente configurabile il cruscotto digitale.

Insomma nel complesso un’auto pensata bene, che ha sotto il cofano tanta tecnologia e all’interno dell’abitacolo tutto il necessario per un viaggio in sicurezza e comodità.

Prezzi a partire da poco meno di 50mila euro.