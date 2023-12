Miami celebra Lamborghini

Simone Vitta 10 dicembre 2023 a

Automobili Lamborghini è orgogliosa di presentare “Lamborghini: 60 Years of Artistry in Motion”, una mostra che celebra i 60 anni di un brand che ha fatto storia e che comprende una selezione di opere d’arte commissionata dai concessionari Lamborghini americani come omaggio a questa ricorrenza speciale: tele dipinte con tecnica spray, sneaker personalizzate e tavole da surf si affiancano a sculture in bronzo e a una slot machine digitale personalizzata. Ogni opera si ispira al fascino che circonda persone e macchine che, insieme, hanno cambiato il corso della storia automotive.

All’esclusiva serata inaugurale erano presenti i massimi dirigenti della Casa di Sant’Agata Bolognese, tra cui Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini; Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer; Mitja Borkert, Design Director; Rouven Mohr, Chief Technical Officer, e Andrea Baldi, Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini America.

“Ci siamo preparati al nostro 60° anniversario lanciando una stimolante sfida ai concessionari: commissionare opere d’arte che celebrassero l’incredibile storia di Lamborghini”, ha dichiarato Winkelmann. “Nel contesto di Art Basel Miami Beach, il design diventa anche arte. Da qui la scelta di sfruttare quest’occasione per presentare Revuelto ‘Opera Unica’. Omaggio alla grandezza della tecnologia e del design di Revuelto, questa ‘Opera Unica’ incarna un concetto di eccellenza nel settore automobilistico.”

A sessant’anni dalla nascita di Automobili Lamborghini, Revuelto traccia la rotta da seguire in termini di prestazioni e tecnologia, rimanendo fedele al DNA del brand e al contempo rivoluzionando lo storico V12 con una chiara visione per il futuro. Revuelto è una supersportiva che fa la storia: un PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) assolutamente inedito e il modello di serie più potente mai realizzato dalla Casa di Sant’Agata Bolognese.

Presentata nel corso della serata inaugurale e fulcro della mostra, la one-off Revuelto “Opera Unica” rappresenta un’autentica opera d’arte concepita da Centro Stile e realizzata sotto la direzione del team Ad Personam Lamborghini. Sin dalle origini, Lamborghini è leader sul fronte della ricerca e dell’innovazione nell’applicazione del colore. Gli esterni dipinti a mano di questa Revuelto “Opera Unica” degradano dal Viola Pasifae al Nero Helene, con pennellate di tonalità calde e fredde – un processo per cui sono state necessarie 76 ore di prove e 435 ore per la sua esecuzione. Gli interni, realizzati sfruttando il colore per comporre un design asimmetrico, hanno richiesto altre 220 ore per essere completati.

Nell’ambito della mostra è stata predisposta anche la galleria Revuelto Experience, uno spazio unico che vuole trasmettere l’entusiasmante spirito di questa vettura futuristica attraverso luci, video e il sound inconfondibile di un motore V12 che da sempre è fulcro del DNA Lamborghini.