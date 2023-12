Evoluzione 3008: la tuttofare

Massimiliano Vitelli 15 dicembre 2023 a

Peugeot fa all in sull’elettrico. In occasione del lancio della nuova e 3008, la casa francese del Leone annuncia il passaggio definitivo al green. E 3008, infatti, sarà l’ultimo modello prodotto da Peugeot ad essere immesso sul mercato europeo anche con un motore termico. Una decisione coraggiosa, non presa certamente a cuor leggero, che punta al futuro.

A rendere pubblico il cambio di rotta, Thierry Lonziano, direttore del Marchio in Italia. “Stellantis –dichiara Lonziano – sta investendo al 100% sui propulsori elettrici e le batterie. Dal 2030 non venderemo più vetture con motore endotermico in Italia e in Europa. Ora cominciamo a puntare al cuore del mercato con Peugeot E-3008, che succede a un modello di enorme successo, dopo 7 anni ancora leader nel suo segmento”.

Pensata come modello elettrico, la nuova 3008 è pronta a dire la sua. “Questa è la prima auto di Stellantis realizzata sulla nuova piattaforma STLA Medium, al vertice della sua categoria – prosegue Lonziano – ed è capace di fornire autonomia fino a 700 km- È quindi in grado di accontentare il 95% dei clienti, anche quelli che hanno paura della svolta elettrica”. La nuova e 3008 è così pronta a d aggredire il mercato, con lei Peugeot propone alla sua clientela altri quattro modello elettrici: la E-308 berlina e station wagon, la E-408 e la E-5008, che arriverà nel 2024. Definita Fastback Suv, la e 3008 è lunga 4,54 metri e colpisce subito il grintoso frontale, che mostra la firma luminosa a tre artigli. Rispetta al passato, cambia il posteriore, con la coda allungata e il lunotto inclinato.

A bordo le sorprese continuano grazie nuovo i-Cockpit e ad uno schermo da 21 pollici panoramico e flottante (che include la strumentazione sulla sinistra e l’infotainment sulla destra). Interessanti, i pulsanti i-Toggles, sensibili al tatto e completamente personalizzabili. Ampia la scelta dei colori disponibili: Obxession Blue, Ingaro Blue, Bianco Okenite, Nero Perla, Grigio Artense e Grigio Titanio. Alla guida si possono scegliere quattro modalità: Normal, Eco, Sport e 4WD. Peugeot e 3008 punta forte anche sulla sicurezza grazie ad un pacchetto ADAS molto ricco che comprende l’Active Safety Brake, l’Active Lane Keeping Assist, il Driver Attention Alert, l’Extended Traffic Sign Recognition, l’Hill Descent Control e l’Advanced Grip Control. Tre le motorizzazioni disponibili: monomotore con autonomia di 525 chilometri, Dual Motor sempre con autonomia di 525 chilometri e monomotore Long Range con autonomia di 700 chilometri. Nel 2024, poi, arriverà anche una versione mild hybrid. Prezzi a partire da 49.780 per la versione elettrica e da 38.700 per quella hybrid.