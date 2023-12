Ioniq 6, il comfort della scintilla

Simone Vitta 20 dicembre 2023 a

Linea insolita con la quale non si passa inosservati, tanto spazio e comfort assoluto: il tutto rimanendo all’interno di consumi più che accettabili. È la nuova Hyundai Ioniq 6, la grande full electric che alza l’asticella della qualità complessiva coreana in EV.

Il suo compito è quello di dimostrare la validità della piattaforma sulla quale è stata costruita e di aprire un file sull’associazione tra dimensioni e pragmatismo. Sono tre le versioni disponibili a seconda della potenza delle batterie: da 53,3 kWh, trazione posteriore, 151 cv; 77,4 kWh, trazione posteriore, 229 cv e 77,4 kWh, trazione integrale, 325 cv.

Dimensioni importanti, poco meno di cinque metri, le consentono di ospitare con grande comodità cinque persone nel suo abitacolo molto ben curato ma abbastanza minimal. Ma nonostante la stazza si guida senza troppe difficoltà grazie ad un'ottima visibilità anteriore, una buona visibilità posteriore e un ottimo bilanciamento dei pesi che non la rende mai faticosa, neanche nelle curve più impegnative. Vero, le 2,1 tonnellate di peso si sentono, ma il posizionamento in basso della massa consente una guida fluida anche quando si spinge sull’acceleratore.

L'impianto base è lo stesso di Ioniq 5, sia perché la piattaforma è identica, sia perché anche con la 6 si è scelto un setup più versatile: eppure la sportività riesce a trasmetterla, vuoi perché è un po’ più rigida, un po’ grazie allo sterzo davvero eccezionale. Conferma arrivata nelal guida sul misto dove l’auto si infila con facilità in curva, resta bella piazzata e anche nei cambi di peso non accenna a muoversi di pezzo.

Ottimi i numeri per quanto riguarda i consumi: l’autonomia complessiva varia tra i 367 e i 524 chilometri a seconda della batteria. Insomma viaggi in elettrico in tutta sicurezza e con il V2L (una presa da 3,6 kW piazzata sotto al sedile) si può alimentare qualsiasi cosa dal computer al monopattino ed volendo con l’apposito adattatore si può attaccare anche un’altra vettura.

La nuova Hyundai Ioniq 6 ha prezzi che partono da 46.750 euro, ma come tutte le elettriche ci sono mille agevolazioni, sgravi fiscali o nuove forme di pagamento.