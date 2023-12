Ecco la più potente SL di sempre

Simone Vitta 12 dicembre 2023 a

Mercedes-AMG amplia la famiglia di SL con la nuova SL 63 S E PERFORMANCE (consumo di carburante ponderato, combinato 7,7 l/100 km; consumo di energia ponderato, combinato 11,5 kWh/100 km; emissioni di CO2 ponderate, combinate 175 g/km)[1] . Il V8 biturbo da 4,0 litri e l'unità di trazione elettrica AMG generano insieme una potenza di sistema di 600 kW (816 CV) e una coppia massima di sistema fino a 1.420 Nm. Caratteristiche uniche che rendono la SL 63 S E PERFORMANCE la più potente di tutti i tempi. Ed è già il quinto modello che adotta la tecnologia ibrida E PERFORMANCE, specifica di AMG.

La risposta immediata dell'unità elettrica, il rapido accumulo di coppia e l'erogazione lineare della potenza consentono un'esperienza di guida impressionante. L'accelerazione a 100 km/h in 2,9 secondi e la velocità massima di 317 km/h sottolineano l’inclinazione fortemente sportiva di questo modello. Sistemi come le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio e l’asse posteriore sterzante assicurano un perfetto equilibrio tra comfort e dinamica di guida.

"La SL è sempre stata un'icona nel portafoglio Mercedes-Benz. L'ultima versione della leggendaria roadster trasferisce questo status nel futuro. Prima di tutto la nuova SL 63 S E PERFORMANCE che, con la sua tecnologia innovativa, è il membro più potente della famiglia SL. Con questo concetto unico, offriamo ai nostri clienti non solo prestazioni superiori, ma anche l'opzione della guida completamente elettrica. Le numerose opzioni di equipaggiamento e i materiali di alta qualità utilizzati rendono la SL una delle roadster più esclusive del mercato, una vera e propria auto da sogno".

Nella SL 63 S E PERFORMANCE, il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri sull'asse anteriore è abbinato a un'unità di trazione elettrica sull'asse posteriore. Integra un motore elettrico sincrono a eccitazione permanente da 150 kW (204 CV) con una trasmissione a due velocità a commutazione elettrica e un differenziale meccanico a slittamento limitato sull'asse posteriore. Anche la leggera batteria ad alte prestazioni è collocata nella parte posteriore, sopra l'assale posteriore. Questo design compatto si traduce in numerosi vantaggi. Il motore elettrico agisce direttamente sull'asse posteriore e può quindi convertire la sua potenza più direttamente in propulsione. Ciò fornisce una spinta in più in fase di partenza, accelerazione o sorpasso. Quando lo slittamento sull'asse posteriore aumenta, la forza motrice del motore elettrico viene trasferita anche alle ruote anteriori, come richiesto. Il collegamento meccanico della trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile lo rende possibile attraverso l'albero cardanico e gli alberi di trasmissione delle ruote anteriori. Il posizionamento sull'asse posteriore migliora la distribuzione del peso e del carico sull'asse del veicolo e costituisce la base per una maneggevolezza convincente.

Ispirata alla Formula 1™, sviluppata ad Affalterbach: la batteria AMG High Performance

Lo sviluppo dell'accumulatore di energia agli ioni di litio si ispira alle tecnologie sperimentate nelle auto da corsa ibride di Formula 1™ del Mercedes-AMG Petronas F1 Team. La batteria AMG High Performance offre prestazioni elevate che possono essere utilizzate spesso una dopo l'altra. Questo aumenta le prestazioni complessive della SL Roadster. A ciò si aggiungono il rapido consumo di energia e l'elevata densità di potenza. La batteria ad alte prestazioni offre una capacità di 6,1 kWh, 70 kW di potenza continua e 150 kW di potenza di picco. La ricarica avviene tramite il caricabatterie di bordo da 3,7 kW con corrente alternata presso una stazione di ricarica, un wallbox o una presa domestica. La batteria è stata progettata per una rapida erogazione e consumo di energia e non per la massima autonomia possibile. Tuttavia, 13 km di percorrenza puramente elettrica (EAER) consentono un raggio d'azione pratico.