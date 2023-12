Nissan avvicina i giovani al mondo del lavoro

Simone Vitta 14 dicembre 2023 a

Nissan Italia ha partecipato alla seconda edizione del LaborDì, iniziativa di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro organizzata dalle ACLI (Associazioni Cattoliche Lavoratori Italiani) di Roma, che è tenuto presso il Centro congressi Auditorium della Tecnica.

Nissan amplia così il suo impegno in termini di Responsabilità Sociale d’Impresa, nell’ambito di una partnership con le ACLI di Roma avviata a luglio 2023 per promuovere i valori della solidarietà e della sostenibilità. La collaborazione, denominata “Care Sharing, metti in circolo la solidarietà”, prevede diverse iniziative, tra cui la raccolta alimentare per i più bisognosi che ha dato il via al percorso di sostegno umanitario e proseguirà con altre iniziative in futuro, anche con la partecipazione fattiva del personale di Nissan Italia.

Nel ricco e articolato programma del LaborDì, Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha tenuto un seminario sulla leadership e sulla mobilità del futuro di fronte a una platea di circa 1.000 studenti.

Il seminario era incentrato sulla profonda trasformazione che sta vivendo il settore automotive e sulle scelte di Nissan in termini di tecnologie per accompagnare i clienti verso un futuro di mobilità più agile e sostenibile.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha dichiarato: “L’industria automobilistica sta vivendo una vera e propria rivoluzione, che vede l’Europa in prima fila nel passaggio alla mobilità a zero emissioni e tutte le case impegnate ad aggiornare la propria offerta di prodotti, di tecnologie e servizi. In questo contesto di rapido e profondo cambiamento, è nostro dovere aiutare i giovani a orientarsi e a fare le scelte opportune nell’avvicinamento al mondo del lavoro. Il LaborDì è un appuntamento importante in tal senso, un’occasione di confronto fra le aziende e i giovani che sono il futuro del nostro Paese.”

Lidia Borzì, Presidente ACLI di Roma Aps, ha dichiarato: “La giornata di oggi è il frutto di un percorso nato da lontano, dedicato al binomio giovani e lavoro, che ha sempre voluto guardare verso quella tanto agognata alleanza per il lavoro dignitoso, per metterlo in cima a tutte le priorità. Ringraziamo Papa Francesco, che ha dedicato a questa iniziativa non un semplice messaggio ma quasi un vero e proprio manifesto per il lavoro dignitoso. Il Santo Padre ha benedetto e incoraggiato l'iniziativa, il lavoro di rete su cui tanto ci stiamo impegnando e ha colto in pieno il senso di questa giornata, che vuole aprire cantieri di sogni, cantieri di speranza che permettono di abbracciare "la bellezza di un lavoro dignitoso”.

LaborDì è un’iniziativa dedicata ai giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, pensata per fornire loro un quadro della realtà occupazionale nel territorio, orientarli verso le competenze e gli strumenti più apprezzati delle aziende e dare indicazioni su come affrontare e gestire al meglio la ricerca di un nuovo lavoro.

Al LaborDì partecipano attivamente oltre 20 aziende nazionali e internazionali, che gestiscono workshop, focus tematici, simulazioni di colloqui; un’occasione per farsi conoscere da giovani in cerca di occupazione ed entrare in contatto con profili potenzialmente interessanti.

La seconda edizione di LaborDì è organizzata in collaborazione e con il Municipio Roma IX e con il patrocinio della Diocesi di Roma, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale, della Regione Lazio, di Unindustria, di ManagerItalia, della Camera di Commercio di Roma, la collaborazione dell’Associazione nazionale Presidi, l’UDU Sapienza, la Caritas di Roma, le aziende, i sindacati e altre importanti realtà del territorio.