Dicembre show per Mg

SAIC Motor Italy nel mese di dicembre offre vantaggi ai clienti che scelgono uno dei modelli MG in gamma. Il 2023 è stato caratterizzato da un andamento molto positivo della crescita del marchio MG in Italia che ha portato lo storico brand inglese a posizionarsi ad una quota del 2% e un volume delle registrazioni oltre le aspettative.

Nei primi undici mesi dell’anno MG ha raggiunto un totale di quasi 27.000 unità, una crescita superiore al 300% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una presenza significativa nel settore dei privati e risultati molto incoraggianti anche nel business delle flotte.

“L’anno che ormai volge alla conclusione è stato molto impegnativo sia per la complessità che presenta il nostro mercato, sia per le sfide che abbiamo messo in campo per implementare la logistica e incrementare i volumi di veicoli a disposizione della rete dei nostri partner. Siamo giovani e determinati ma consapevoli di essere soltanto all’inizio. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e per ringraziare i clienti che ci hanno dato fiducia ancora per il mese di dicembre, abbiamo voluto riconfermare una campagna di vantaggi su tutti i modelli della nostra gamma.” Così Andrea Bartolomeo – Country Manager di SAIC Motor Italy - ha commentato la campagna di dicembre appena lanciata.

Tutta la gamma elettrificata beneficia di vantaggi che aumentano la competitività dei modelli MG, sommandosi agli incentivi statali. Il vantaggio cliente varia dai 4.600€ (6.600€ in caso di rottamazione) ai 7.000€ (8.000€ in caso di rottamazione su MG4, dai 6.000€ (8.000€ in caso di rottamazione) ai 6.650€ (8.650€ in caso di rottamazione) su EHS e 6.000€ (8.000€ in caso di rottamazione) anche sui modelli Marvel R, MG5 e ZS EV.

I vantaggi si estendono anche ai modelli endotermici ZS e HS per i quali il prezzo transato offre un vantaggio rispetto al listino che varia da 1.750€ a 3.800€, a seconda del modello, dell’allestimento e del servizi scelti dal cliente MG.

Rimangono validi i vantaggi offerti dalla campagna MG BOOST, messa a punto con il partner Santander per i clienti che scelgono l’acquisto con il finanziamento e i servizi assicurativi.

Ottobre è stato il mese in cui grazie all’investimento sulla logistica e il conseguente aumento delle forniture di veicoli la rete MG ha potuto beneficiare di tempi consegna eccezionali. Un segnale molto positivo e determinante al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’anno. Per maggiori informazioni su MG l’invito a visitare il sito MG MOTOR ITALY, tutte le immagini sulle vetture MG sono disponibili a questo link.