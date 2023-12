Smart#3, via agli ordini

Simone Vitta 08 dicembre 2023 a

a

a

L’offerta di mobilità 100% elettrica firmata smart dà il benvenuto ad una nuova protagonista del mercato premium: la nuova smart #3, che da ieri è possibile ordinare presso la rete di agenti sul territorio, all’interno delle concessionarie Mercedes-Benz. Cinque le versioni a listino con prezzi a partire da 38.548 euro per la versione pro, per arrivare ai 51.118 euro di BRABUS. Tutti i prezzi includono l’iva, la messa su su strada e 3 anni di manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa manodopera e materiali di consumo.

Incredibile Bentley Continental GTC Speed

Già disponibile anche l’opzione di noleggio smart mobility RENT che permette di salire a bordo di smart #3 con un anticipo di 5.000 euro e 509 euro inclusa iva per 48 mesi/60.000 km. Il noleggio include assicurazione RCA, furto incendio e danni con franchigie rispettivamente 0 euro, 250 euro, 500 euro**

"Con la nuova #3 la famiglia smart si allarga con più autonomia, più spazio per i bagagli e un assetto di guida tutto da godere, in un concentrato di design che non passa inosservato. Per gli smartisti di domani, già pronti al full electric, abbiamo ora due prodotti differenti, ma allo stesso tempo entrambi immediatamente riconducibili al marchio smart: la #1 uno smart Utility Vehicle compatto nelle dimensioni esterne ma, come da tradizione, con un’abitabilità unica nel segmento, e la #3, un SUV coupé che si distingue per un look sportivo e prestazioni irriverenti. Con la BRABUS è lesa maestà di blasonate supercar dell’era endotermica.", ha dichiarato Lucio Tropea, CEO di smart Italia srl.

Dolphin la nuova sfida cinese

Prestazioni eccezionali e un forte dinamismo stilistico Con i suoi 4.400 mm di lunghezza (+11 cm rispetto ad #1), smart #3 garantisce ampio spazio per i bagagli e confort per i passeggeri posteriori.

Caratterizzato da un look ed un'inclinazione decisamente sportiva, questo dinamico SUV Coupé si inserisce nel segmento dei veicoli elettrici di alta gamma. Con le sue curve atletiche e il potente 'shark nose', si distingue per un linguaggio stilistico che sottolinea una sportività elegante e decisa che fa fermare il dato del Cx a 0.27. Il look è completato dall'ampia griglia a forma di A e dai sottili fari a LED. I cerchi importanti da 19 pollici completano il look sportivo, reso ancora più marcato nella versione BRABUS, dove le dimensioni dei cerchi salgono a 20 pollici. L’ampio tetto panoramico collega l'ambiente circostante con l'abitacolo dell'auto per creare un'atmosfera accogliente e luminosa.

La sportività degli esterni si riflette nelle prestazioni della #3: Tutte le versioni, ad esclusione della Pro (batteria da 49 kWh), sono equipaggiate con una batteria da 66 kWh e garantiscono un’autonomia fino a 455 km e una potenza che va dai 200 kW ai 315 kW della BRABUS, stabilendo un nuovo un punto di riferimento nel segmento. L'accelerazione a seconda della versione, varia da 5,8 a 3,7 secondi nella progressione da 0 a 100 kmh. Grazie ad una capacità di ricarica che arriva fino a 150 kW, la nuova #3 fa il pieno di energia dal 10 all'80% in meno di 30 minuti.

Esperienza di guida fluida grazie al software all'avanguardia con aggiornamenti OTA reattivi

Grazie ad un software estremamente innovativo, smart #3 assiste il guidatore con un ecosistema completo e intuitivo che include i diversi sistemi integrati nello smart pilot assist, tra cui l'Highway Assistant (HWA) e l'Automatic Parking Assist (APA). smart #3 è, inoltre, equipaggiata con Android Auto e Apple CarPlay[1], che consentono di portare le funzioni e le app dello smartphone sul display dell'infotainment, senza fili e a tutto schermo. Per garantire che il sistema sia sempre aggiornato, smart opera attraverso un feedback costruttivo ed è in grado di sviluppare rapidamente le funzionalità, pubblicando aggiornamenti over-the-air (OTA) che possono essere implementati direttamente dall'utente senza recarsi in assistenza. Nel 2023 sono già stati rilasciati quattro aggiornamenti OTA per i clienti smart #1.

Oltre alle versioni BRABUS, 25th Anniversary Edition, Premium e Pro+, per #3 è disponibile anche una quinta line. La versione Pro rappresenta l’opzione d'ingresso per i clienti che cercano un rapporto qualità-prezzo ancora più interessante. Equipaggiata con una batteria da 49 kWh, offre una capacità di ricarica fino a 130 kW, un’autonomia fino a 325 km e accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Come le altre line, anche la Pro offre le stesse funzioni per garantire un'esperienza di guida semplice e fluida, grazie anche al cluster strumenti per il conducente in full HD da 9,2" e al touch screen centrale full HD da 12,8" per l'infotainment.