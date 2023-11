La ricarica a domicilio

Simone Vitta 14 novembre 2023 a

Vengono a casa tua, ti ricaricano l’auto elettrica e ti fanno spendere meno di quello che pagheresti a una normale colonnina. È tutto vero! Parliamo della nuova iniziativa di un’azienda della quale sentiremo parlare ancora molto in futuro: perché il mercato dell’auto sta andando in quella direzione e il processo di elettrificazione si è innescato ed è ormai irreversibile. Loro si chiamano E-Gap e, tra le altre attività, hanno realizzato il primo servizio di ricarica urbana mobile e on-demand. Tramite l’omonima app, scaricabile su qualsiasi smartphone, la società consente di ricevere una ricarica a domicilio, di livello «fast charge» eseguita tramite e-van a zero emissioni.

Per il momento il servizio è attivo sui quattro più grandi mercati europei: Spagna, Francia, Germani e Italia. Da noi le città «coperte» finora sono Milano, Roma, Bologna, Verona, Torino, Trento e Brescia. Negli altri Paesi europei di può ricevere lo stesso servizio a Parigi, Lione, Barcellona, Madrid, Berlino e Monaco di Baviera.

Ma E-Gap è anche molto altro, perché tutta la tecnologia necessaria per la realizzazione di questo servizio, è prodotta internamente nel polo produttivo di Milano. Perché l'azienda, fondata da De Blasio tra i pionieri della Green Economy, è in grado di fornire anche tecnologia e infrastrutture. Disponibile già da subito, oltre alla ricarica mobile, un sistema di colonnine che possono essere installate senza la necessità di particolari lavori in grado di erogare energia a costi ridotti rispetto alle consuete stazioni di ricarica.

Un’idea geniale che va nella direzione giusta: riuscire a portare energia lì dove le infrastrutture sono carenti, soprattutto in vista di un aumento della richiesta che da qui ai prossimi anni promette di crescere in maniera esponenziale.