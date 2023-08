Ioniq 5 l'elettrica coreana

Simone Vitta 28 agosto 2023 a

L’auto elettrica è ormai tra noi e non poteva mancare l’offerta coreana. Da Hyundai arriva questa nuova Ioniq 5 che fa fare al segmento un salto di <TB>qualità non indifferente. Tanto spazio all’interno e una qualità di guida e comfort davvero di livello superiore.

Auto come la Hyundai Ioniq 5 N nascono per convincere anche i più scettici a sconfessare simili assunti e ad abbracciare il futuro, che la Casa coreana insegue con un inedito assoluto all’interno del proprio mondo.

La veste ad hoc è confezionata con materiali sostenibili, come filati ricavati da canna da zucchero o da Pet riciclato; a livello di colore, domina il nero alternato ad accenti Performance Blue, l’azzurro tipico delle Hyundai, che sulla carrozzeria della Ioniq 5 è proposto per la prima volta con effetto opaco.

Ottimo lo spunto tipico del propulsore elettrico, così come la silenziosità davvero impressionante: tenuta di strada da sportiva bagagliaio da station wagon. Insomma un connubio davvero ben riuscito, con un autonomia di tutto rispetto e consumi di energia davvero irrisori (è accreditata per 384 km di autonomia). Nel traffico cittadino, così come negli allunghi, sembra davvero la Ioniq 5 non consumi. Costa poco più di 48mila euro.