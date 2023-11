La svolta elettrica di Kona

Massimiliano Vitelli 06 novembre 2023 a

Hyundai lancia la nuova Kona elettrica, e la strada verso il successo bis sembra segnata. Dopo l’ottima accoglienza da parte del mercato della prima versione, la casa coreana punta decisa a ripetersi. La nuova Kona elettrica è un B-Suv che si avvicina ad una vettura di segmento superiore, grazie a dimensioni generose e ad ampi spazi interni (dispone di un bagagliaio da 466 litri). Per questo modello, Hyundai ha lavorato sodo sull’aerodinamica e i risultati si vedono: minori consumi e maggior efficienza. Come sempre, poi, grande attenzione alla tecnologia, I due schermi da 12.3 pollici presenti sulla plancia, uno dedicato alla strumentazione, l’altro all’infotainment, sono un bel biglietto da visita. La Nuova Hyundai Kona elettrica viene offerta in due versioni: con propulsore da 116,6 Kw e 255 Nm di coppia alimentato da una batteria da 48,4 kWh (autonomia di 377 km secondo il ciclo WLPT) e con propulsore da 160 kW e 255 Nm di coppia alimentato da una batteria da 65,4 kWh (autonomia di 514 km secondo il ciclo WLPT con i cerchi da 17 pollici, che diventano 454 con quelli da 19). Utilissima, la funzione Vehicle-to-Load, con una presa all’interno del veicolo ed una all’esterno con le quali è possibile utilizzare la batteria per alimentare altri apparecchi elettrici. Per evitare però di restare totalmente senza energia, un sistema intelligente stoppa le operazioni quando la Nuova Kona elettrica tocca il 20% di carica. Su strada, la nuova Kona elettrica se la cava egregiamente. Noi l’abbiamo testata sulla costiera amalfitana, tra strettoie e curve ripetute, apprezzandone soprattutto la reattività dello sterzo e la grande disinvoltura. In più, la funzione “one pedal” (alzando il piede dall’acceleratore la vettura frena fino a fermarsi completamente) è davvero utilissima e facilita di molto la guida. Capitolo allestimenti. Per la Kona con batteria da 48,4 kWh c’è solo la versione X Line (che permette al cliente, in caso di rottamazione, l’accesso all’Ecobonus da 5000 euro), mentre per la Kona con batteria da 65,4 kWh si può scegliere tra la X Line e la X Class. La Nuova Kona elettrica si può ricaricare in corrente continua fino ad una potenza di 100 kW, in corrente alternata invece fino a 11 Kw. Prezzi a partire da 42.000 euro per la Kona X Line con batteria da 48,4 kWh e da 49.900 euro per la Kona X Class con batteria da 65,4 kWh.