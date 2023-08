Peugeot 208 cambia faccia

Massimiliano VItelli 28 agosto 2023 a

a

a

Continua l’onda lunga dei restyling Peugeot. Dopo aver messo mano alla 2008, il marchio del Leone è passato alla 208, la proposta compatta tutta grinta che tanto piace al mercato. L’aver convinto in meno di cinque anni circa un milione di persone ad acquistarla, spinge Peugeot a puntare ancora forte su questo modello, dichiarato dalla casa erede naturale della mitica e indimenticabile 205.

Piccola Nissan Juke ibrida

La nuova versione della 208 arriverà sull’asfalto italiano a novembre, ma di lei già sappiamo tutto o quasi. Al primo impatto, la Nuova 208 colpisce subito per la firma luminosa e i tre led verticali nel frontale che richiamano in maniera evidente dei graffi felini. Il colore scelto da Peugeot per il lancio è il Giallo Agueda, ma si può scegliere anche il Grigio Selenium, il Grigio Artense, il Nero Perla, il Bianco Banchisa, il Rosso Elixir e il Blu Vertigo. Nessuna opzione, invece, per gli specchietti, che sono sempre in nero lucido.

X30 è la scossa svedese



Saliti a bordo, protagonista è come sempre l’ormai collaudatissimo i-Cockpit, mentre l’infotainment si gestisce attraverso lo schermo da 10”. Tra le novità della Nuova 208, l’introduzione di tre prese Usb-c e del caricabatterie wireless da 15 watt. Tre le versioni disponibili: Active, Allure e GT, con motori a benzina ed elettrici. Si può quindi scegliere il 1.2 PureTech 75 e 100 con cambio manuale rispettivamente a cinque e sei marce, oppure i nuovi Hybrid 100 e Hybrid 136 con tecnologia a 48V. che hanno il cambio doppia frizione e-DCS6 con motore elettrico integrato. E poi c’è la versione elettrica, la e-208 aggiornata con il powertrain più recente del gruppo Stellantis.

La nuova unità passa così da 136 a 156 CV e offre oltre 400 km di autonomia grazie alla batteria da 51 kWh ricaricabile dal sistema di bordo (7,4 o 11 kW) e da colonnine rapide a 100 kW. Molto ampia la dotazione dell’assistenza alla guida, con gli Adas di livello 2. Tra questi, l'Active Cruise Control con funzione Stop&Go, l'Active Safety Brake con rilevamento diurno e notturno di pedoni e ciclisti fino a 140 km/h, l'Extended Traffic Sign Recognition, il Lane Keeping Assist, il Driver Attention Alert e la nuova telecamera anteriore ad alta definizione.

Già disponibile a prezzi da definire.