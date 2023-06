X30 è la scossa svedese

Massimiliano Vitelli 25 giugno 2023 a

a

a

Volvo lancia la X30, il SUV 100% elettrico minimal negli allestimenti e nel prezzo, ma non nella comodità e nella sicurezza. Presentata non a caso in anteprima mondiale nel quartiere di Portanuova a Milano, il contesto urbano più green del mondo, la X30 ha un bigliettino da visita di tutto rispetto: è l’auto più sostenibile di Volvo, concepita per garantire l’impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra vettura realizzata finora dal marchio svedese. La nuova Volvo EX30 rappresenta infatti un’eccellenza in termini di mobilità sostenibile.

Defender Outbound la famiglia si allarga



Intervenendo sulle emissioni nell’intero ciclo di produzione e di vita della Volvo EX30, la sua impronta di carbonio complessiva su 200.000 km di guida è stata contenuta a meno di 30 tonnellate, una riduzione pari al 25% rispetto ai modelli C40 e XC40 full electric. Meno acciaio ed alluminio, più materiali riciclati, questa la formula di Volvo per arrivare al risultato finale davvero apprezzabile. Oltre a seguire l’ottimizzazione come principio guida della progettazione sostenibile, è stata impiegata un’ampia gamma di materiali riciclati e rinnovabili per i sedili, il cruscotto e le portiere.

Circa il 17% di tutte le materie plastiche presenti nell’auto, dai componenti interni ai paraurti esterni, è riciclato: si tratta della percentuale più alta mai registrata in una vettura Volvo. Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia: «Milano è un esempio unico di sviluppo urbano avanzato e rispettoso dell’Ambiente e da tempo con gli amici di COIMA (sviluppatore e gestore del quartiere, ndr) collaboriamo a progetti congiunti che hanno come finalità la promozione della mobilità elettrica e la decarbonizzazione».

Espace, spazio del futuro



Volvo Car Italia e COIMA stanno già collaborando attivamente da tempo sul fronte della mobilità sostenibile, come dimostrano due importanti progetti condivisi realizzati che mirano alla decarbonizzazione del Distretto di Portanuova: l’installazione della prima stazione di ricarica elettrica veloce di Milano avvenuta nel 2021 e il servizio di mobilità elettrica ELEC3City partito nel 2022.

La Volvo X30 viene proposta in due versioni, Single Motor - unico motore elettrico da 200 kW (circa 270 CV) - e Twin Motor Performance, con doppio motore elettrico e potenza complessiva di 320 kW (circa 430 CV). Per chi sceglie la Single Motor, doppia proposta anche per ciò che concerne la batteria: si può scegliere infatti tra quella al litio-ferro-fosfato (LFP) da 51 kWh di capacità con autonomia di 344 km e quella al nichel-manganese-cobalto (NMC) da 69 kWh con autonomia di 480 km (ciclo WLTP). Per la versione Twin Motor Performance, invece, c’è solo la batteria NMC che offre un’autonomia di circa 460 km. Prezzi a partire da 35.900 euro.