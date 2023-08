Mercedes Gle Suv di classe

Massimiliano VItelli 28 agosto 2023 a

Mercedes non si ferma mai. Ed ora la GLE, il Suv premium della Stella a tre punte, diventa 100% ibrido. Perché il futuro è adesso. Con il restyling di «metà vita», anche se la storia della GLE potrebbe essere ancora lunga, oltre agli aggiornamenti estetici (sia esterni sia interni) arriva anche il momento del passaggio all’elettrico. La Nuova GLE, disponibile anche nella versione Coupé, è ora plug-in o mild-hybrid. Ad un’analisi esterna, la Nuova GLE si fa subito notare per il paraurti più sportivo rispetto alla versione precedente e per il nuovo disegno delle prese d’aria inferiori.

Anche di profilo, la vettura offre un impatto visivo diverso, con i nuovi cerchi in lega, mentre dietro la novità riguarda il nuovo stile luminoso della firma al LED. Il messaggio sembra essere chiaro: era già bella, perché stravolgerla? Saliti a bordo, si apprezza subito il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) ancora più intelligente, che in modalità Off-Road trasforma contenuti speciali come pendenza, angolo di rollio, bussola e angolo di sterzata in un’esperienza visiva. In combinazione con il pacchetto parcheggio opzionale con telecamera a 360°, offre anche la funzione ‘cofano trasparente’. Quando la modalità Off-Road è attiva, infatti, il display centrale mostra una vista virtuale sotto la parte anteriore del veicolo, comprese le ruote anteriori e la loro posizione di sterzata.

La trazione 4MATIC, di serie in Europa, garantisce poi piena sicurezza e piacere di guida anche in condizioni di scarsa trazione o su terreni fuoristrada con pendenze fino al 100%. Come sempre, Mercedes non fa compromessi quando si tratta di sicurezza e il pacchetto di assistenza alla guida della Nuova GLE offre ulteriori funzioni specifiche migliorate, ad esempio per l’Active Distance Assist DISTRONIC, l’Active Steering Assist e il Traffic Sign Assist. E parcheggiare è davvero uno scherzo, grazie alla telecamera a 360° che supporta il conducente in ogni manovra.

I motori. Grazie ai mild hybrid con tecnologia a 48 volt e generatore di avviamento integrato e agli ibridi plug-in, GLE SUV e GLE Coupé sono ora completamente elettrificati. In più, gli ibridi plug-in sono stati aggiornati alla quarta generazione, con motori sincroni da 100 kW a eccitazione permanente e offrono una potenza di sistema fino a 280 kW e una coppia di sistema fino a 750 Nm. E cresce l’autonomia elettrica, che ora raggiunge i 109 chilometri nel ciclo WLTP.

Prezzi a partire da 84.000 euro.