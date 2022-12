La scossa della 500e Abarth

Massimiliano Vitelli 06 dicembre 2022 a

a

a

Abarth, che scossa. La casa automobilistica italiana con sede a Torino, improntata fin dalla sua nascita alla produzione di vetture sportive, si lancia nel futuro presentando il suo primo modello completamente elettrico: la Nuova Abarth 500e. Al grido di «More Abarth then ever», ecco allora una macchina che promette reattività ed emozioni nella guida urbana e velocità e divertimento in quella fuori città.

Volvo EX90 Suv da 600 chilometri



L'architettura elettrica si comporta meglio di quella a benzina grazie a una migliore distribuzione dei pesi, a una migliore coppia e a un passo più lungo. L'elettrico è la tecnologia perfetta per aumentare il piacere di guida e garantire più sprint ed equilibrio, maggiore stabilità e una migliore tenuta di strada. In poche parole, per Abarth l'elettrificazione significa essere più divertente e competitiva.

Inarrestabile Subaru Solterra



La Nuova Abarth 500e promette scintille e lo fa dati alla mano. Paragonandola all’Abarth 695 è più veloce di un secondo nella ripresa urbana, il che significa un'accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina. L’elettrico, però, non deve spaventare gli Abarthisti, perché il cuore della casa batte anche nella Nuova 500e. Questa vettura, infatti, è più veloce anche al di fuori della guida cittadina, ad esempio sui tornanti, dove da 40 a 60 km/h può raggiungere la velocità desiderata in appena 1,5 secondi, molto più rapidamente della versione a benzina, che rimane indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo. E per chi crede che il salto alla batteria possa mortificare l’atmosfera che crea il motore a benzina, niente paura.

Nuova Abarth 500e è infatti dotata di un sound che riproduce esattamente quello delle sue sorelle, regalando a chi decide di utilizzarlo, il classico rumore del termico. E allora c’è da stare tranquilli, la nuova Abarth 500e è una vera Abarth, grazie ad una batteria da 42 kWh accoppiata ad un potente motore elettrico, per un totale di 113,7kW/155cv. Tre, le modalità di guida: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. La versione di lancio, denominata Scorpionissima, sarà ordinabile da febbraio. Prezzi a partire da 43.000 euro.