Aehra elettrica del futuro

Arriva la prima sturtup europea dell’auto elettrica. La nuova proposta si chiama Aehra e in questi giorni a Milano ha presentato la prima proposta della casa. Si tratta di un Suv ad alte prestazioni, full electric, in grado di lasciare sbigottita la folta platea di appassionati e addetti lavoro presenti al Superstudio Più a Milano che ha tenuto a battesimo la nuova nata. Al countdown finale, quando il ceo di Aehra Hazim Nada ha tolto i veli alla vettura aiutato dallo staff al completo mostrando per la prima volta al mondo quello che secondo Aehra è il posizionamento di una top di gamma elettrica lusso.

Un roba per palati fini e portafoglio capienti visto che il posizionamento sul mercato parla di una cifra tra i 160 e i 180mila dollari: al cambio correte qualcosa attorno ai 150mila euro come prezzo di ingresso. Insomma non esattamente spiccioli per una vettura che però, almeno sulla carta (e in attesa di provarla s stata), promette di valerli tutti. Arriverà nel 2026.

Cinque metri di lunghezza e due di larghezza, linee da auto del futuro, ruote enormi da 24 pollici e una potenza da restar sbigottiti da oltre 250 chilometri orari. Peso due tonnellate tonde tonde e viene presentata con un’autonomia da 800 chilometri che la proiettano direttamente nel futuro.