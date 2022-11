Tiziano Carmellini 28 novembre 2022 a

Lo avevamo visto, poi scoperto dal vivo e adesso finalmente provato. Ecco Nissan Qashqai e-Power, il primo elettrico senza spina, con tecnologie innovative e uniche nel mercato: 1.000 km con un pieno di benzina le emissioni scendono a 119 g CO2/km -20% vs benzina), grazie allo schema brevettato da Nissan che prevede un motore elettrico, l’unico che muove le ruote della vettura, e un motore termico che non fa altro che produrre energia. Si comporta come un elettrico 100%, con accelerazione brillante e lineare, un motore fluido e silenzioso, ma non prevede ricarica alla spina. Per fare il pieno di energia e viaggiare in elettrico basta recarsi presso un esercente tradizionale e mettere benzina nel serbatoio.

Il bilanciamento dei pesi fra i due assi e la frenata rigenerativa anche sul motore posteriore garantiscono massima maneggevolezza e minimi beccheggio e rollio. e-Pedal Step: che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando il solo pedale dell’acceleratore.

Guida fluida e rilassante soprattutto in caso di frequenti stop e ripartenze e nelle manovre a bassa velocità. Inoltre, con e-Pedal Step migliora la rigenerazione della batteria. ProPilot Assist con Navi-link: che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata; legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità ai limiti indicati; acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali; interviene sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco.

La nuova tecnologia sarà disponibile su ogni nuovo modello Nissan entro il 2030.

Inoltre i clienti che si avvicinano alla mobilità elettrica, possono usufruire di un test drive di 48 ore, e per chi decide di acquistare un EV Nissan la Wallbox è compresa nel prezzo.