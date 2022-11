Hyundai i20 N la piccola peste

Simone Vitta 28 novembre 2022 a

Piccola, compatta, pensata per la città, ma con un cuore davvero «cattivo». Guidarla è un divertimento, se poi si attiva il pulsante apposito il rumore di questa Hyundai i20 «N» cambia radicalmente e assomiglia maledettamente a quella che sta facendo grandi imprese nel campionato Mondiale rally.

Sotto al cofano di questa piccola coreana si nasconde un motore 1.6 con più di 200 cavalli di potenza che la rendono davvero molto interessante.

Meccanicamente è incredibile perché rispetto alla i20 standard è stata potenziata da cima a fondo, il motore spinge e suona ma allo stesso tempo sa anche essere parsimonioso nei consumi. Tutte qualità che, messe insieme, potrebbero fare di questa Hyundai la daily car perfetta.

In città, con una lunghezza di circa 4 metri, non si ha alcun problema né nel districarsi tra le stradine né nel parcheggiare dato che ci sono i sensori perimetrali e anche la retrocamera. I punti deboli in questo contesto sono sostanzialmente due: la visibilità, che è buona ma dietro è limitata dai montanti massicci, e il raggio di sterzata con i cerchi da 18". Cosa però compensata dal peso ridotto che l’aiuta a muoversi soprattutto nel traffico cittadino: pesa poco, poco più di 1200 chili e la cosa le permette una grande manegevolezza, pure restando sempre ben incollata al terreno.

A guardarla da fuori si capisce subito che la i20 N ha carattere da vendere, con questa grinta che si ritrova anche al volante dato che le modifiche rispetto alla sorella più tranquilla che sono tantissime. Anche i freni sono maggiorati.

Costa 28.700 euro.