Come ti trasformo lo scooter in elettrico

Le indagini di mercato parlano chiaro, il 75% di chi ama spostarsi su un mezzo a due ruote sente la necessità di orientarsi verso uno scooter elettrico. Ma l’offerta è ancora bassa e ciò che c’è oggi sul mercato non è entusiasmante. E allora come fare?

La risposta arriva da Talet-e, una start-up italiana che ha trovato la soluzione: convertire i vecchi scooter con motore endotermico in elettrici. Le norme lo consentono, Talet-è lo realizza occupandosi anche della nuova omologazione. La Piattaforma Elettrica Universale Talet-e (PEU-T) è progettata per essere installabile ed applicabile su tutte le tipologie di scooter termici dai 50cc ai 400 cc, a prescindere dal marchio. La PEU-T è composta da un motore elettrico trifase a magneti permanenti, modulabile da 4 a 14kW, un controller di potenza, un Master Vehicle Control, un acceleratore elettronico (o relativo adattatore), trasmissione a cinghia, mozzo, porta mozzo e freni originali, con batterie da 1,5kW (1 fissa e 2 removibili) e App bluetooth per il proprio smartphone. Il costo da sostenere per dare nuova vita a uno scooter è di circa 2200 euro, anche rateizzabile.

Le batterie, fatte su misura per Talet-e e più leggere di circa il 20% rispetto a quelle oggi in uso, saranno ricaricabili in meno di due ore alle colonne pubbliche o in casa in meno di cinque ore con il caricabatterie Talet-e. Sono progettate per supportare 3000 cicli di ricarica (pari a circa 8 anni di ricariche giornaliere) e la loro autonomia completa è stimata in circa 140 chilometri. Il kit, che sarà acquistabile dalla prossima primavera, verrà inviato presso un centro di meccatronica della rete Talet-e dove in circa tre ore il vecchio scooter diventerà green.