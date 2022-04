Scudo e Ulysse diventano elettrici

Si allarga l'offerta da lavoro Fiat

Massimiliano Vitelli 25 aprile 2022 a

a

a

All’interno dello storico Lingotto di Torino, che fu uno dei principali stabilimenti di produzione del marchio, Fiat presenta le versioni elettriche di Scudo e Ulysse, basate sull’ormai collaudata piattaforma Stellantis Emp2. Scudo, è disponibile con batteria da 50 o da 75 kWh ed è il migliore della sua categoria in fatto di autonomia, garantendo una percorrenza di 330 km. Compatto, misura meno di 5 metri di lunghezza e 1,90 di altezza, il nuovo modello di Fiat Professional sorprende per la capacità di carico che può arrivare a 6,6 metri cubi.

Mercedes EQS il lusso diventa elettrico

Lo abbiamo provato per le strade di Torino e abbiamo apprezzato soprattutto l’agilità, anche nelle manovre di parcheggio. Con una posizione di guida molto simile a quella di una normale vettura, il nuovo Scudo dispone di ben 14 ADAS per garantire a conducente ed eventuali passeggeri il massimo della sicurezza. Quattro le configurazioni: Furgone, Furgone Crew Cab, Cabinato con cassone e Combi M1. Tre, invece, i livelli di allestimento: Easy, Business e Lounge. Prezzi da 36.550 + Iva. Ulysse torna dopo oltre un decennio di assenza dal mercato, come per Scudo viene offerto con batteria da 50 o da 75 kWh e può toccare 330 km di percorrenza. Grazie al sistema Fast Charge si ricarica all’80% in soli 45 minuti ed essendo elettrico ha accesso anche nelle ZTL.

Incentivi auto elettriche, bisogna sbrigarsi: ecco come ottenere il bonus

Tra le note da sottolineare, il tetto panoramico in vetro, le cinque sedute nella parte posteriore e il doppio tavolino pieghevole ottimo per chi ha necessità di lavorare. Fiat Ulysse elettrico è disponibile in dodici configurazioni nella versione 8 posti e in 16 in quella da 7. Un veicolo perfetto per il trasporto di turisti, ma anche di businessman. Prezzi a partire da 59,500 + Iva.

La nuova Subaru Forester è inarrestabile

Kona Electric non si ferma mai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.