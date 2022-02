Mercedes EQS il lusso diventa elettrico

Massimiliano Vitelli 20 febbraio 2022 a

La prima Mercedes progettata su una piattaforma nata esclusivamente per l’elettrico è un vero spettacolo. Ancora prima di accenderla. Con i suoi 521 centimetri di lunghezza, la Mercedes EQS regala subito un impatto visivo clamoroso. La linea elegante, le finiture di alto livello e le maniglie a scomparsa sono un biglietto da visita che alza l’asticella delle aspettative. E una volta nell’abitacolo il tutto viene confermato da un allestimento top. Gli interni sono prevalentemente in pelle e la consolle, composta da tre display (due da 12 e uno da 17 pollici), è realizzata in un’unica superficie vetrata davvero impressionante. Tante, tantissime, le coccole a bordo che abbiamo avuto il piacere di provare testando questa vettura tra Nizza e Montecarlo.

Assolutamente da provare i vari massaggi disponibili che, abbinati ai sedili riscaldati, rendono sia la guida sia il trasporto da passeggero un’esperienza rilassante e per nulla faticosa. I chilometri scorrono veloci, ma vanno via senza quasi accorgersene. Così ci divertiamo a stuzzicare la vettura provando ad attivare i molti dispositivi di bordo attraverso i comandi vocali. Tutto funziona perfettamente, non ci resta che ascoltare un po’ di buona musica attraverso gli eccezionali diffusori e goderci il viaggio. Nonostante la lunghezza, la Mercedes EQS si destreggia bene anche sulle strette strade del Principato di Monaco. C’è una curva a gomito? Niente paura, grazie alle ruote posteriori sterzanti la macchina gira in un fazzoletto. Usciti dalla magica atmosfera di Montecarlo, ci attende l’autostrada. Ed è qui che ci godiamo al massimo il test drive. Silenziosa oltre ogni aspettativa, la Mercedes EQS è una lama capace di viaggiare al limite dei limiti di velocità con disinvoltura e stabilità. E quando c’è da affrontare un sorpasso basta sfiorare l’acceleratore per godere di uno scatto immediato e potente.

Quattro le versioni disponibili a cambio automatico (EQS 350, EQS 450+, EQS 580 4MATIC e AMG EQS 53 4MATIC+), con una forbice di prezzo comprensivo di Iva e messa su strada che va dai 116.215 ai 175.580 euro.

La promessa di Mercedes «The best or nothing» è stata mantenuta.

