Kona Electric non si ferma mai

Simone Vitta 28 gennaio 2022 a

a

a

Hyundai: maxi-ricambio al vertice per accelerare su auto futuro

L’aspetto estetico non si distacca molto dalla verisone ad alimentaizone tradizionale, ma la nuova Kona elettrica è tutta un’altra auto. A bordo della Hyundai Kona Electric si fanno notare i due schermi di 10,3”, per il cruscotto e per il sistema multimediale. A differenza delle versioni non elettriche, il pavimento è rialzato per far posto alle batterie cosa che diminiusce, seppur leggermente, lo spazio in altezza dei passeggeri posteriori.

Inattaccabile per quanto riguarda la dotazione, in particolare in questa versione XClass: ha di serie persino la guida semiautonoma in autostrada, oltre all’head-up display, alle poltrone in pelle e tessuto, all’hi-fi Krell e al sistema multimediale con schermo di 10,3” completo di navigatore. Immancabili, Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla retrocamera che rimedia alla scarsa visuale dal lunotto.

Alla guida è divertente e scattante come la propulsione elettrica consente. Silenziosa, va via che è una meraviglia e anche sull’assetta nulla da dire: sta bella piantata in terra. E la potenza si sente tutta: nella versione da 204 CV, dotata di batterie da 64 kWh, la Hyundai Kona Electric si può avere con 136 CV e 39,2 kWh. I prezzi? Partono da poco oltre i 35mila euro ma si può salire di molto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.