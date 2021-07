Hertz con Selezione Italia rilancia la Fiat 500-e Spiaggina

Massimiliano Vitelli 21 luglio 2021 a

Ami, la rivoluzione elettrica

Nella fiabesca cornice del Country Golf Club di Castelgandolfo Hertz Italia presenta la seconda parte della flotta di Selezione Italia con le Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina”. Dopo i primi esemplari del 2019, la partnership con Garage Italia Custom ha partorito altri cinque pezzi unici di cinque differenti colori brillanti. Tutto per vivere un’estate premium in allegria. Gradazioni dall’Acqua Turchese all’Azzurro Cielo fino all’intenso Blu Mediterraneo affiancano il Rosa Budelli che ci trasporta in riva al mare cristallino della Sardegna e il lucente Verdello di Sicilia per rilassarsi in un bagno di sole.

Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina” è uno dei modelli che Hertz ha inserito in Selezione Italia per soddisfare questa voglia dei propri clienti di tornare a viaggiare. Dopo il restauro, le vetture, denominate “donor car” degli anni ’60, vengono nuovamente testate e omologate per il regolare utilizzo su strada.

Per completare il servizio dedicato alle Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina” sono disponibili due APP EVway e nextcharge attraverso le quali chi decide di noleggiarne una, dopo una semplice e veloce registrazione, potrà accedere ad una mappa con le principali informazioni sui punti di ricarica, dove si trovano, le loro caratteristiche, se sono disponibili e una volta selezionato il punto utile è possibile avviare tramite la stessa APP il processo di ricarica. Saranno previste delle offerte ad hoc per stimolare la registrazione e l’utilizzo di queste flessibili soluzioni di ricarica.

Comfort, stile, eleganza, tecnologia, innovazione, sportività, uniti alla sicurezza offerta dal protocollo Gold Standard Clean: questo il “pacchetto” offerto da Hertz.

“Sono contento di questa ripresa e orgoglioso del grande lavoro che siamo riusciti a portare a termine nonostante le difficoltà del periodo, godiamoci le novità di Selezione Italia e la piacevolezza di queste Spiaggina colorate che mettono il buon umore solo a guardarle – dice soddisfatto Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia - Siamo pronti ad accogliere gli ospiti che vorranno viaggiare nella massima sicurezza a bordo della nostra flotta. Questo è solo la prima delle novità che stiamo preparando ma non vogliamo anticipare la prossima stagione. A tutti buon viaggio.”

Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina” è noleggiabile presso i punti Hertz nelle località di vacanza più emblematiche di Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna. Prezzi da 208 euro al giorno Iva inclusa.

IL PROGETTO

Icon-e esprime il lato green della partnership tra Hertz Italia e Garage Italia nei confronti dell’auto e celebra la car culture dando una seconda vita alle grandi vetture del passato.

Garage Italia individua e seleziona i modelli che hanno segnato la storia dell’automobile, attualizzandoli con dettagli contemporanei e la conversione elettrica.

Con Icon-e, il restomod diventa ecologico attraverso il re-use e l’upcycling, temi centrali del progetto.

Le vetture vengono nuovamente testate ed omologate per il regolare utilizzo su strada.

Stile senza tempo e nuove tecnologie, integrate in maniera funzionale ma discreta.

LE FEATURES

Via il tetto e il vano porte della donor car, la rigidità torsionale della vettura è mantenuta dall’inserimento di una cellula di sicurezza. Le protezioni esterne sono modellate a mano, così come i paraurti anteriore e posteriore.

Una modifica sostanziale rispetto al modello originale è rappresentata dal parabrezza che mantiene la struttura di rinforzo lungo tutto il perimetro, per garantire una maggiore sicurezza.

La vettura mantiene la fanaleria anteriore e posteriore originale con l’inserimento di lampade a led per i fanali anteriori, garantendo una migliore illuminazione.

GLI INTERNI

Il quadro strumenti diventa completamente digitale con lo schermo a 5 pollici e l’interfaccia grafica personalizzata. I sedili sono realizzati interamente a mano intrecciando una corda naturale con caratteristiche outdoor.

IL MOTORE

Il motore termico viene sostituito da una power unit elettrica sviluppata in collaborazione con

Newtron Group, flangiata direttamente su di un riduttore differenziale collegato alle ruote.

Al posto della leva del cambio vi è un selettore a pulsanti posizionato nel tunnel, mediante il quale selezionare anche l’andatura dell’auto (lepre/tartaruga).

LA RICARICA

La vettura viene ricaricata attraverso una presa di tipo 2 installata sotto la mascherina anteriore con il marchio della vettura. In base alla modalità di ricarica (presa domestica o colonnina elettrica) le batterie possono essere completamente ricaricate tra le 4 e le 8 ore.

