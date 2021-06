Ami, la rivoluzione elettrica

Massimiliano Vitelli 09 giugno 2021 a

Sono passati più di due anni da quando l’avevamo vista per la prima volta a Parigi. E la Citroen Ami, da allora, ha fatto tanta strada. Ma siamo nell’era delle connessioni, e allora Citroen annuncia una partnership con WindTre, l'operatore mobile e tra i principali gestori alternativi nel fisso, per unire il mondo della mobilità urbana a quello delle telecomunicazioni con un approccio nuovo votato alla connettività e rivolto ad un pubblico giovane e smart.

Il matrimonio tra i due brand ha partorito una proposta commerciale che guarda al futuro. Da un lato, la mobilità urbana, sostenibile e green, grazie alle zero emissioni di Ami 100% electric, dall'altro la velocità della rete Top Quality Network di WindTre, che ad oggi raggiunge in 5G, complessivamente, oltre il 90% della popolazione italiana.

E c’è di più. Tutti i clienti che acquisteranno Ami 100% electric avranno in esclusiva l'offerta GigAmi, con minuti e giga illimitati in 5G e 200 sms a 9,99 euro al mese, per due anni.

Ma non correte al concessionario, perché Ami 100% electric si può acquistare solamente online sul sito www.citroen.it! Per chi ha difficoltà con la tecnologia, però, niente paura. Per la prima volta, infatti, sarà possibile scoprire Ami 100% electric anche in uno dei negozi WindTre selezionati, dove i clienti saranno supportati dagli addetti alle vendite nel processo di acquisto online. «Siamo orgogliosi di presentare questa nuova avventura insieme a WindTre, per il lancio di Ami 100% electric in Italia - dichiara Alessio Scutari, direttore Marketing Citroen Italia - Da sempre Citroen si ispira alle esigenze delle persone per offrire soluzioni di mobilità adatte alle evoluzioni della società, in linea con la nostra firma di marca Inspired By You. WindTre è il partner che abbiamo scelto perché condividiamo gli stessi valori umani e l'incessante ricerca di innovazioni».

«La nostra partnership con Citroen - aggiunge Tommaso Vitali, Chief Marketing Officer di WindTre - permette di coniugare le caratteristiche di Ami 100% electric con una soluzione di connettività illimitata in 5G, in linea con l'idea di tecnologia sostenibile e vicina alle persone che contraddistingue, fin dalla nascita, il marchio WindTre»

