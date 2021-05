La gamma Jaguar si elettrifica

Tiziano Carmellini 10 maggio 2021 a

Il giaguaro si elettrifica. E lo fa alla sua maniera senza dimenticare la qualità che lo ha contraddistinto fin qua e puntando su modelli all’avanguardia in fatto di tecnologia e stile. Tutta la gamma si mette al passo con i tempi con le tre strade dell’elettrificazione che si stanno delineando sul mercato globale: le Mild Hybrid, le Plug-In Hybrid e infine le Full Electric che saranno di fatto la mobilità del futuro una volta che le infrastrutture riusciranno a stare al passo del loro sviluppo.

Tutta elettrica con particolare attenzione all’ambiente la gamma Jaguar con la E Pace, la F Pace e la I Pace. La nuova Jaguar E Pace è equipaggiata con un’entusiasmante gamma di motorizzazioni, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela; si presenta con esterni ed interni rinnovati con raffinati dettagli ispirati al passato ed efficienti motorizzazioni mild hybrid e plug in hybrid. La sua architettura è basata sulla Jaguar Premium Transverse con un motore Ingenium da 1,5 litri a tre cilindri P300 e AWD automatico. Eroga 309 cavalli di potenza ed ha emissioni di CO2 contenute, circa 44g/km. In modalità elettrica raggiunge i 55 km di autonomia. Costi a partire da 38.980 Euro.

La F Pace ci appare con l’estetica implementata, i fari più sottili, la griglia più ampia ed il nuovo cofano. Il design posteriore è di grande impatto, con nuovo portellone e paraurti ribassato. Il motore è l’Ingenium da 2,0 litri, 4 cilindri P400 da 404 Cv ed missioni di CO2 di 49g/km. La batteria agli ioni di litio da 17,1 kWh ha un’autonomia fino a 53 km con guida elettrica. Con la fast charging da 32 kW si ricarica fino all’80% in soli trenta minuti. Costi a partire da 56.280 Euro.

Infine il SUV interamente elettrico ad alte prestazioni del mondo Jaguar è l’ I Pace. Si tratta di un 400 Cv che raggiunge i 100 km/h da zero in 4,8 secondi ed ha un’autonomia di 470 km. La ricarica è ancora più veloce, 53 km per ogni ora di ricarica grazie al caricatore on board di serie e alla wall box da 11 kw. La vettura dispone della tecnologia SOTA che consente di poter sempre disporre del software più aggiornato via etere senza doversi recare dal concessionario. Costi della I Pace da 82.460 Euro.

