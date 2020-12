La Maybach si rinnova

Giovanni Massini 04 dicembre 2020 a

a

a

La Maybach, non è un paradosso, rappresenta il brand “Di lusso” di Mercedes-Benz. Una limousine con la “L” maiuscola, di quelle nate per ospitare, con il massimo comfort, i passeggeri posteriori e guidate, rigorosamente, dall’autista, anche se la voglia di guidarla, viene. Questa nuova versione nasce dalla base della Classe “S” lunga, che già misura 5.289 mm, ma cresce il passo di 18 cm, per 5.469 mm in totale. Tutto spazio che va ad accrescere il comfort del vano posteriore, che può ospitare 2 passeggeri, come fossero nel salotto di casa, anzi, meglio: ci sono megaschermi, sedili che ti massaggiano, ti riscaldano e si allungano a piacere. Le motorizzazioni, esclusivamente accoppiate a trazione integrale ed al cambio automatico 9G-Tronic, sono quelle della Classe S: elettrificate con l’alternatore-starter ISG, che grazie ai 15 kW a disposizione, garantisce un certo effetto boost e consente all’auto anche di “Veleggiare”. Come sulla Classe S, c’è l’opzione dell’asse posteriore sterzante. Il frontale si distingue per la grossa calandra dedicata e la verniciatura bicolore, passata a mano, che richiede più di una settimana di lavoro, a vettura. Internamente, ovviamente, c’è un trionfo di pelle, legno e materiali supertecnologici. I fari sono a Led, ma gestiti da 1.3 milioni di microspecchi, che scompongono il fascio luminoso e lo ridirigono e possono proiettare sulla carreggiata, segni di demarcazione e simboli utili alla guida notturna. Elettronica ed Adas, manco a dirlo, sono al top. Il prezzo: meglio non chiedere.

