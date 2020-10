Dacia Spring elettrica low cost

Giovanni Massini 20 ottobre 2020 a

La Renault sta svelando, poco a poco, il futuro della propria gamma elettrificata ed oggi anticiperemo qualche dato su uno dei prodotti più attesi, l’elettrica low cost per eccellenza: la Dacia Spring. Abbiamo a che fare con una cittadina vera, con le fattezze di un piccolo Suv: 3,73 m di lunghezza, 1,62 di larghezza e ben 1,51 di altezza. A bordo c’entrano 4 adulti, con un bagagliaio che va dai 300, ai 600 litri. Altra caratteristica cardine, per una cittadina: il raggio di sterzata, che in questo caso è di soli 4,8 metri. Il motore è da 44 Cv, con 125 Nm di coppia massima che, come su tutte le elettriche, è immediatamente disponibile. Il cambio, ovviamente, non c’è, si possono selezionare 3 posizioni: drive, neutral e retro, poi basta accelerare e sterzare. L’autonomia, che in questo caso è di 225 km WLTP (nuovo standard molto fedele agli effettivi consumi su strada) e 295 WLTC City (ebbene si, le elettriche, in città, consumano meno), poi, se si spinge il tasto “Eco”, si guadagna un 10% in più. La batteria è da 26,8 kWh e si ricarica in 14 ore con la normale presa domestica da 2,3 kW, 8 ore con la wallbox da 3,7 kW e fa l’80% in 30 minuti con una colonnina da 30 kW. Ci saranno versioni specifiche per il car sharing. La garanzia è di 3 anni ed 8 o 120.000 km per la batteria. Al momento, nessuna indiscrezione sui prezzi.

