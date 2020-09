Aircross, l'ammiraglia plug-in di Suzuki

Giovanni Massini 27 settembre 2020 a

L’Aircross è un generoso Suv (4,63 metri di lunghezza) frutto dell’accordo siglato con Toyota nel 2017, un plug-in, capace di un’autonomia in elettrico di quasi 100 km in città ed oltre 70 in extraurbano misto (calcolo secondo protocollo WLTP). Lo schema propulsivo è basato su un termico benzina ciclo Atkinson di 2.5 litri da 185 Cv e 226 Nm di coppia massima, abbinato a ben 3 elettrici: uno montato davanti, da 182 Cv e 270 Nm di coppia, che sostiene il termico e che manda l’auto in solo elettrico, un’altra piccola unità, sempre sull’anteriore, che provvede all’avviamento e contribuisce alla marcia, una terza unità da 54 Cv e 121 Nm di coppia, montata dietro, che dà trazione all’asse posteriore. Una generosa altezza da terra di 19 cm ed un a specifica modalità “Trailer”, consentono all’Aircross di affrontare in sicurezza, anche qualche tratto in fuoristrada. Quando, poi, si scarica la batteria, si aziona il termico per ricaricarla e non si disinserisce il sistema 4x4, in grado di trasferire dietro, fino all’80% della trazione. Riuscitissimo il cambio: un a sorta di CVT realizzato con ingranaggi e controllato elettronicamente. La batteria si ricarica tramite prese domestiche ed anche colonnine pubbliche (10 e 16A) ed i tempi variano dalle 7 ore della presa casalinga, che migliorano in caso si monti una wallbox, alle 5 delle colonnine pubbliche a corrente alternata. Stracompleta la dotazione in fatto di Adas e c’è un nuovo sistema che legge i segnali stradali ed è in grado di regolare la velocità, secondo i limiti delle varie tratte. La compatibilità è piena, sia per apple che per android. L’auto può andare: in solo elettrico, in automatismo che sceglie la modalità migliore, in solo ibrido ed in modalità ricarica batteria. Al contempo, la guida è settabile su: normale, sportiva, ecologica e trailer (fuoristrada). In sport, questo bestione schizza via deciso, per uno 0-100 da 6 secondi netti. Con la batteria carica, si riescono a percorre i 100 km con poco più di un litro di benzina. I prezzi partono da 58.900 euro, ma con i contributi del momento si porta a casa con 47.900.

