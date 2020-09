Due edizioni limitate per la Abarth 595

Giovanni Massini 23 settembre 2020 a

L’Abarth è un brand di nicchia, non supera le 25.000 auto prodotte l’anno, ma è apprezzatissimo ovunque, l’80% della produzione, infatti, va all’estero. I fans sono più di 130.000 nel mondo e ci sono ben 83 club di appassionati. Le edizioni a tiratura limitata, accompagnano, da sempre, questo marchietto, affilato come un rasoio ed oggi ne arrivano altre 2, tirate in soli 2.000 esemplari l’una: la Monster Energy Yamaha e la Scorpioneoro. La base è quella della mitica 595, motorizzata con il 1.4 T-jet, da 165 Cv, che sulla Monster, è con manuale ma accoppiabile anche all’automatico robotizzato Abarth con palette al volante. Il Monster, realizzato insieme a Yamaha (le due aziende sono in partnership da 5 anni), punta ad assetto e prestazioni: sospensioni posteriori Koni, con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping), dischi anteriori ventilati da 284 mm e posteriori da 240 e scarico “Record Monza”, con valvola attiva. Esteticamente, la base è bicolore blu e nero, come quella della Yamaha YZR-M1, ma l’auto è ordinabile anche totalmente nera e sul cofano spicca l’artiglio Monster, che ritroviamo anche sui poggiatesta dei sedili. Al momento dell'accensione, lo schermo centrale si anima con il logo Monster Energy Yamaha MotoGP e c’è la funzione “Abarth Telemetry”, per misurare le prestazioni, ovviamente in circuito. La Scorpioneoro s’ispira alla A112 Abarth "Gold Ring" (detta anche Targa oro), prodotta nel 79 e tirata in soli 150 esemplari. La colorazione base sarebbe nera, ma anche questa, a richiesta, è disponibile in grigio, blu e bianco, ma sempre con: tetto a scacchi nero opaco e scorpione sul cofano. Piena di roba la dotazione: sistema UconnectTM 7" HD completo di Apple CarPlay e Google Android AutoTM*, navigatore e radio digitale DAB ed impianto BeatsAudio™ da 480 Watt e si può ordinare anche uno speciale cronografo Breil dedicato, a tiratura limitata. Listini a parte, queste due edizioni Abarth, sono ordinabili in promozione. la Monster Energy si porta a casa con 24.200€: anticipo 6.120€, più 45 rate da 249€. Per la Scorpioneoro ce ne vogliono 26.700€, anticipo 6.970€ e 45 rate da 269€.

