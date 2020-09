I Suv del Leone a quota 100mila in Itala

Simone Vitta 12 settembre 2020 a

a

a

Un successo di dimensioni incredibili quello della gamma SUV PEUGEOT 3008 e 5008. A pochi anni dal debutto sul mercato degli sport utility di segmento C, PEUGEOT segna un nuovo record di vendite. Sono infatti 100 mila i Clienti italiani che hanno scelto di guidare SUV 3008, primo sport utility della storia a vincere il premio di Auto dell’Anno, e SUV 5008, in grado di accogliere comodamente 7 persone a bordo. La Casa del Leone è entrata nel segmento C degli sport utility da pochi anni e ha già messo a segno importanti risultati. Dopo i successi della critica che hanno portato SUV 3008 a vincere tantissimi riconoscimenti internazionali tra cui anche l’ambitissimo premio di Auto dell’Anno 2017, sono arrivati i successi di mercato: 100.000 Clienti italiani hanno scelto di guidare i SUV PEUGEOT 3008 e 5008. Il primo, grazie anche al debutto sul mercato qualche mese prima del secondo (fine 2016), ha conquistato nel nostro Paese quasi 85 mila Clienti, mentre 5008 dal debutto avvenuto a metà 2017 è stato scelto da oltre 15.000 italiani. Complessivamente, nel mondo sono stati consegnati oltre 1.100.000 esemplari, suddivisi tra 800.000 unità di SUV 3008 e 300.000 di SUV 5008. Da inizio anno, PEUGEOT 3008 è stabilmente sul podio del segmento C SUV in Italia, dove è lo sport utility a brand europeo più venduto, con l’8,5% di quota. PEUGEOT 5008, dal canto suo, continua ad essere il SUV con 7 posti di serie più venduto nel nostro Paese. Due modelli che hanno contribuito ad elevare ancor più il posizionamento del Brand PEUGEOT all’interno del mercato, grazie al design fortemente innovativo ed appagante, ad un livello qualitativo davvero elevato per materiali, assemblaggio e cura dei particolari, ma anche grazie ad una dotazione tecnologica di prim’ordine.

