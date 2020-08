Porsche Panamera ibrida, il lusso va veloce

Giovanni Massini 28 agosto 2020 a

a

a

La presentazione ufficiale, a livello statico (in videoconferenza, per intenderci), c’è stata da poco, anticipata, però, da una performance degna di nota. Il collaudatore Lars Kern, a bordo della nuova Panamera Turbo S di serie, ha completato il giro di 20,832 chilometri sulla Nordschleife del Nürburgring, in 7:29,81 minuti esatti ed il tempo è stato certificato da un notaio ed inserito come nuovo record nella categoria delle: "Berline di lusso". D'altronde, la nuova Turbo S, come tutta la gamma Panamera, ha fatto un bel salto di qualità, soprattutto sotto il punto di vista delle performance (non che ce ne fosse bisogno) ed iniziamo proprio da qui. La motorizzazione, sulla Turbo S, resta affidata al noto V8 biturbo di 4.0 litri, ora in grado di erogare 630 Cv (80 in più), con ben 820 Nm di coppia massima (56 in più), per un’accelerazione 0-100 da 3,1 secondi e 315 km/h di velocità massima. Rivista anche la gamma ibride, con la “4S E-Hybrid”, una plug-in che accoppia un elettrico da 136 Cv, integrato nel cambio a doppia frizione PDK, ad un termico V6 biturbo, di 2.9 litri, da 440 Cv, per 560 Cv totali ed una coppia massima di 750 Nm. Cresce anche la capacità della batteria, portata da 14,1 a 17,9 kWh, il che estende l’autonomia in solo elettrico, a sforare i 54 km e le prestazioni sono da vera sportiva: accelerazione 0-100 da 3,7 secondi e 298 km/h di velocità massima. Ottimizzato anche il V8 biturbo della GTS , ora più pronto, con 480 CV (20 in più) e 620 Nm. Invariati i valori del 2.9 V6 biturbo: 330 Cv e 450 Nm di coppia massima. La struttura non cambia, ma l’assetto è stato rivisto ed adeguato all’incremento prestazionale, soprattutto sulla turbo. Il nuovo Porsche Active Suspension Management (PASM) massimizza il confort e per quanto riguarda le prestazioni, è stato rivisto il PDCC Sport, che si occupa di regolazione attiva e stabilizzazione elettromeccanica del rollio. Aggiornato anche lo sterzo. Il look resta più o meno invariato, con il frontale “Sport design”, ora di serie. I prezzi partono dai 97.088 euro, ma per la Turbo S si sforano i 190.000. L’auto sarà dai concessionari italiani per il prossimo ottobre.