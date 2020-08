Incredibile Mercedes Glb 200

Simone Vitta 18 agosto 2020 a

a

a

Bella, essenziale, senza troppi fronzoli e con un costo decisamente accettabile per la qualità che propone. E' la nuova Mercedes Glb 200 utilizzata per il nostro test che ha superato egregiamente la prova: silenziosa, comoda e soprattutto molto spaziosa. Nasce sul pianale della Classe A e per questo è un po' più piccola dei grossi Suv della Stella, ma forse proprio pe questo si è dimostrata in grado di cavarsela alla grande anche all'interno della città. E' grande, ma non enorme e riesce a divincolarsi nei viottoli del centro città, così come nei parcheggi più complicati grazie a uno sterzo davvero notevole. Il motore 1.3 litri turbo benzina da 163 cavalli è brillante e divertente: perfetto per chi non deve fare moltissimi chilometri durante l'anno. Altrimenti si può optare per la versione a gasolio da 150 cavalli. Peccato sia disponibile sono con trazione anteriore. Costo più che accessibile che parte da circa 35mila euro: per le versioni ibride in arrivo si salirà inevitabilmente.